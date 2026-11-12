برنامه تلویزیونی «ریحانه»، با محوریت تبیین اندیشه رهبر شهید درباره خانواده از شبکه نسیم و برنامه «کوه گشت»، با بررسی کوله گردی و حال و هوای مثبت دانش آموزان، از شبکه ورزش پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامه تلویزیونی «ریحانه» به کارگردانی روح الله رحیمی و تهیه کنندگی فاطمه شریف یزدی با محوریت تبیین اندیشه رهبر شهید درباره خانواده، هر شب ساعت ۱۹ از شبکه نسیم سیما پخش می‌شود.

این برنامه در قالبی گفتگومحور، میزبان بانوان فعال در حوزه‌های اجتماعی و رسانه‌ای است که در دیدار‌های متعدد با رهبر شهید حضور داشته‌اند و به روایت خاطرات و تجربیات خود از این دیدار‌ها می‌پردازند.

ژیلا صادقی، راحله امینیان، محیا اسناوندی و مونا اورعی از جمله مجریانی هستند که در قسمت‌های مختلف «ریحانه» حضور دارند و در کنار مهمانان برنامه، تجربه‌ها و خاطرات خود از دیدار با رهبر شهید انقلاب را روایت می‌کنند.

مهدیه شادمانی، شهره پیرانی، مهدیه سادات محور مستند ساز، محبوبه بلباسی همسر شهید بلباسی، انسیه کتابچی عضو سابق ستاد ملی جمعیت، ملیحه پهلوانی همسر شهید اسفندیاری، زینب قربانخانی خواهر شهید مجید قربانخانی، فاطمه مغفوری فرزند شهید عبدالمهدی مغفوری از مهمانان این برنامه هستند.

«ریحانه» در کنار بازخوانی خاطرات دیدار، به موضوعاتی همچون خانواده، مادری، فرزندآوری، تربیت فرزند، ازدواج و نقش اجتماعی زنان نیز می‌پردازد.

«ریحانه» می‌کوشد پیوند میان سیره، منش و توصیه‌های رهبر شهید انقلاب در حوزه زنان و خانواده را با تجربه‌های زیسته بانوان به تصویر کشیده و نشان دهد این دیدار‌ها و رهنمود‌ها چه جایگاهی در زندگی شخصی و اجتماعی آنان داشته است.

برنامه امروز «کوه گشت» به حال و هوای مفید دانش آموزان در کوه نوردی می پردازد.

این برنامه شامل بخش‌های باهمنوردان، عکس‌های ارسالی مخاطبان از طبیعت زیبای ایران، حال و هوای مردم در دامنه‌های کوهستانی، گفت‌و‌گو با کوهنورد مشهور پیتر هایلر است و در ادامه به بررسی علت حوادث زیاد در کوه و آثار مفید و بازدهی مثبت کوهنوردی دانش آموزان می پردازد.

برنامه «کوه گشت» امروز ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه ورزش پخش و جمعه ۲۲ آبان ساعت ۸ بازپخش می شود.