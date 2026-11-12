امام جمعه مهریز با تأکید بر ضرورت حمایت از خانواده‌های فاقد مسکن، خواستار تسریع در واگذاری زمین، تسهیل ساخت‌وساز و رفع موانع خانه‌دار شدن متقاضیان در مناطق روستایی این شهرستان شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، امام جمعه مهریز در دیدار با جمعی از مسئولان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، بر حمایت ویژه از خانواده‌های کم‌برخوردار و تسهیل شرایط تأمین مسکن در مناطق شهری و روستایی این شهرستان تأکید کرد.

حجت‌الاسلام محی‌الدینی با اشاره به اهمیت تأمین مسکن به‌عنوان یکی از نیاز‌های اساسی خانواده‌ها، حمایت از اقشار محروم و خانواده‌های فاقد مسکن را از اولویت‌های مهم دانست و خواستار فراهم شدن شرایط مناسب برای خانه‌دار شدن این خانواده‌ها شد.

وی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های مناطق روستایی، بر ضرورت تسریع در واگذاری زمین، تسهیل ساخت‌وساز و رفع موانع پیش روی متقاضیان مسکن روستایی تأکید کرد و افزود: توسعه زیرساخت‌ها و فراهم کردن زمینه ماندگاری جمعیت در روستاها، نیازمند برنامه‌ریزی و حمایت جدی در حوزه مسکن است.

در این دیدار، مسئولان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی نیز گزارشی از اقدامات انجام‌شده در زمینه تأمین و ساخت مسکن روستایی، واگذاری زمین و اجرای طرح‌های بهسازی و مقاوم‌سازی واحد‌های مسکونی در شهرستان مهریز ارائه کردند.

همچنین راهکار‌های تقویت همکاری‌ها برای رفع مشکلات متقاضیان، حمایت از خانواده‌های نیازمند و تسریع در اجرای طرح‌های مسکن روستایی مورد بررسی قرار گرفت.