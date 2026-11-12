به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی، در ادامه درس تفسیر قرآن کریم و در تبیین آیات سوره مبارکه قریش، بر ضرورت تقویت اقتصاد کشور‌های اسلامی، توسعه سرمایه‌گذاری مشترک اسلامی و ایجاد زیرساخت‌های مالی مستقل در جهان اسلام تأکید کرد.

آیت‌الله قربانعلی دری نجف‌آبادی با اشاره به آیه شریفه «فَلْیَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَیْتِ ۝ الَّذِی أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ» گفت: این دو آیه از منظری جامع، ابعاد مهم زندگی انسان و جامعه اسلامی را تبیین می‌کند؛ به‌گونه‌ای که بندگی خداوند، تأمین معیشت و رفاه مردم و برقراری امنیت از مهم‌ترین محور‌های آن به شمار می‌رود.

او با بیان اینکه کشور‌های اسلامی باید از ظرفیت‌های اقتصادی و سرمایه‌های خود برای توسعه جهان اسلام استفاده کنند، افزود: کشور‌های اسلامی می‌توانند با تجمیع سرمایه‌ها، ایجاد بانک مشترک جهان اسلام و هدایت منابع مالی به سمت پروژه‌های زیربنایی و توسعه‌ای، زمینه پیشرفت و استقلال اقتصادی خود را فراهم کنند.

عضو خبرگان رهبری ابراز داشت: شایسته نیست کشور‌های اسلامی با وجود برخورداری از منابع طبیعی، سرمایه‌های انسانی و ظرفیت‌های گسترده اقتصادی، همچنان به قدرت‌های استکباری و نظام‌های مالی وابسته باشند؛ بلکه باید با تقویت همکاری‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های مشترک، مسیر توسعه مستقل را در پیش بگیرند.

آیت‌الله دری نجف‌آبادی با اشاره به ضرورت بازنگری در روابط سیاسی و اقتصادی برخی کشور‌های اسلامی با قدرت‌های سلطه‌گر، بر پرهیز از مبادلات اقتصادی با رژیم صهیونسیتی تأکید کرد و خواستار توجه بیشتر کشور‌های اسلامی به منافع مشترک و استقلال جهان اسلام شد.

او با اشاره به ابعاد گسترده اقتصادی آیات قرآن کریم گفت: قرآن تنها کتاب عبادت فردی نیست، بلکه برای اداره جامعه، اقتصاد، تجارت، رفاه، عدالت اجتماعی و امنیت نیز آموزه‌های فراوانی دارد و باید با تدبر و پژوهش بیشتر، این ظرفیت‌ها را استخراج و در زندگی اجتماعی به کار گرفت.

نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی با بیان اینکه مفهوم «أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ» فراتر از تأمین حداقل نیاز‌های غذایی است، افزود: تأمین رفاه و آسایش، رسیدگی به نیاز‌های مادی و معنوی مردم و برقراری عدالت در جامعه از جمله موضوعاتی است که در پرتو این آموزه قرآنی مورد توجه قرار می‌گیرد.

او بیان داشت: همچنین عبارت «وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ» بیانگر اهمیت امنیت در ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است؛ چراکه بدون امنیت، امکان فعالیت اقتصادی، تجارت، سرمایه‌گذاری و پیشرفت پایدار فراهم نخواهد شد.

آیت‌الله دری نجف‌آبادی با تأکید بر اینکه محور اصلی تحقق امنیت و عدالت، بندگی خداوند و فاصله گرفتن از طاغوت و نظام‌های استبدادی است، گفت: جامعه‌ای که بر اساس توحید، عدالت و ارزش‌های الهی حرکت کند، می‌تواند زمینه‌ساز امنیت، آرامش و پیشرفت همه‌جانبه باشد.

او در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ظرفیت‌های گسترده قرآن در حوزه اقتصاد، به پژوهش‌های انجام‌شده درباره آیات اقتصادی قرآن کریم اشاره کرد و بر ضرورت توجه بیشتر پژوهشگران و حوزه‌های علمی به استخراج نظام اقتصادی قرآن و بهره‌گیری از آموزه‌های آن در برنامه‌ریزی‌های کشور تأکید کرد.

نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی در ادامه، با ورود به تفسیر سوره مبارکه ماعون، به تبیین مفهوم واژه «ماعون» پرداخت و گفت: ماعون به معنای کمک‌ها و امکانات کوچک و در دسترسی است که مردم در زندگی روزمره برای رفع نیاز‌های یکدیگر در اختیار هم قرار می‌دهند.

او با اشاره به نمونه‌هایی از این کمک‌های ساده در زندگی اجتماعی افزود: قرض دادن وسایل ضروری منزل، امانت دادن ابزار کار، کمک به همسایه و در اختیار گذاشتن مقداری نان و مواد غذایی برای خانواده‌های نیازمند، از جمله مصادیق ماعون است.

آیت‌الله دری نجف‌آبادی عنوان کرد: فرهنگ تعاون و همکاری در جامعه اسلامی نباید صرفاً به کمک‌های بزرگ و اقدامات گسترده محدود شود، بلکه حتی کوچک‌ترین کمک‌ها و گره‌گشایی از مشکلات دیگران نیز ارزشمند است و می‌تواند زمینه‌ساز تقویت همبستگی اجتماعی شود.

او با بیان اینکه جامعه امروز نیز به گسترش فرهنگ مواسات و کمک‌های مردمی نیاز دارد، خاطرنشان کرد: در شرایطی که برخی مناطق با حوادث و آسیب‌هایی همچون تخریب منازل و زیرساخت‌ها مواجه می‌شوند، مردم می‌توانند با در اختیار گذاشتن ابزار، امکانات و نیاز‌های اولیه، در روند امدادرسانی و بازسازی مشارکت کنند.

نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی این را هم گفت که آموزه‌های سوره‌های قریش و ماعون نشان می‌دهد که اسلام در کنار دعوت به توحید و بندگی خداوند، بر تأمین معیشت، امنیت، عدالت، تعاون و رسیدگی به نیاز‌های مردم نیز تأکید ویژه دارد و این آموزه‌ها باید در زندگی فردی و اجتماعی مسلمانان مورد توجه قرار گیرد.