به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،نبی‌الله یزدی گفت: با تعیین تکلیف ۲۲ پلاک و بررسی و تعیین وضعیت بیش از ۶۳ هزار هکتار از اراضی، این شهرستان به‌عنوان نخستین شهرستان استان فارس موفق به تکمیل تمامی مراحل اجرای طرح رفع تداخلات اراضی شده است، دستاوردی مهم که زمینه شفاف‌سازی وضعیت مالکیت، تثبیت حقوق قانونی بهره‌برداران و کاهش اختلافات ناشی از تداخل اراضی ملی و غیرملی را فراهم می‌کند.

او با تشریح نتایج اجرای ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور بیان کرد: در جریان اجرای این طرح در شهرستان کوه‌چنار، مجموعاً ۶۳ هزار و ۵۵۷ هکتار و ۸۰ صدم هکتار از اراضی مورد بررسی و تعیین تکلیف شد که از این میزان، ۵۵ هزار و ۱۵ هکتار و ۹۰ صدم هکتار در زمره اراضی ملی و ۸ هزار و ۵۴۱ هکتار و ۹۰ صدم هکتار در محدوده اراضی غیرملی تثبیت شد.

یزدی افزود: بر اساس بررسی‌های کارشناسی و تصمیمات اتخاذشده در کمیسیون مربوط، هزار و ۷۶۰ هکتار و ۹۰ صدم هکتار از اراضی مشمول رفع تداخل شد که این اقدام نقش مؤثری در تعیین دقیق محدوده اراضی و روشن شدن وضعیت حقوقی آنها دارد.

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با اشاره به اهمیت اجرای قانون رفع تداخلات اراضی بیان کرد: این فرایند با هدف شناسایی و تعیین تکلیف تداخل‌های ناشی از اجرای قوانین و مقررات مختلف در حوزه اراضی ملی و مستثنیات اشخاص انجام می‌شود و از طریق بررسی سوابق ثبتی و اسناد مالکیت، نقشه‌ها و مدارک قانونی و تطبیق آنها با وضعیت موجود، زمینه تشخیص دقیق محدوده اراضی و تثبیت حقوق قانونی دولت و بهره‌برداران را فراهم می‌آورد.

او ادامه داد: تکمیل این فرایند این تعداد پلاک در شهرستان کوه‌چنار حاصل تلاش مستمر، پیگیری‌های کارشناسی، هماهنگی بین‌بخشی و همکاری مجموعه مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان و واحد‌های تخصصی ستادی سازمان است که با تعامل و هم‌افزایی توانستند مراحل اجرایی و کارشناسی طرح را به سرانجام رسانند.

یزدی با بیان اینکه تعیین تکلیف تداخلات اراضی از الزامات مهم ساماندهی نظام زمین و مدیریت پایدار منابع طبیعی و کشاورزی به شمار می‌رود، بیان کرد: مشخص شدن وضعیت اراضی ملی و غیرملی، علاوه بر صیانت از حقوق عمومی و جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، می‌تواند از شکل‌گیری اختلافات حقوقی و اداری جلوگیری کند و مسیر برنامه‌ریزی برای سرمایه‌گذاری، توسعه فعالیت‌های کشاورزی و ارائه خدمات قانونی به بهره‌برداران را هموار سازد.

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس در پایان گفت: تجربه موفق شهرستان کوه‌چنار در تکمیل فرایند رفع تداخلات اراضی، الگویی مؤثر برای سایر شهرستان‌های استان فارس خواهد بود و با تداوم همکاری دستگاه‌های مسئول و تسریع در بررسی پلاک‌های باقی‌مانده، زمینه تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر اراضی و تحقق اهداف قانون در سراسر استان فراهم می‌شود.