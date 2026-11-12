فرمانده یگان حفاظت امور اراضی چهارمحال و بختیاری از قلع‌وقمع ۱۳ فقره ساخت‌وساز غیرمجاز و آزادسازی ۳هزار و ۲۰۰ متر مربع از اراضی کشاورزی و باغی استان برای اجرای طرح سراسری «حکاک» خبر داد.

آزادسازی ۳هزار و ۲۰۰ متر مربع از زمین‌های کشاورزی و باغی چهارمحال و بختیاری با اجرای قاطع طرح «حکاک»

آزادسازی ۳هزار و ۲۰۰ متر مربع از زمین‌های کشاورزی و باغی چهارمحال و بختیاری با اجرای قاطع طرح «حکاک»

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، سرهنگ یوسف باقری گفت: برای صیانت از منابع پایه تولید، امنیت غذایی و حفظ بستر کاربری اراضی کشاورزی، با اخذ دستورات و هماهنگی‌های لازم مراجع قضایی، طرح سراسری «حکاک» (حفظ کاربری اراضی کشاورزی) با حضور پرقدرت عوامل یگان حفاظت استان و شهرستان‌های تابعه به اجرا در آمد.

وی افزود: در جریان این عملیات، با برخورد قاطع با تغییر کاربری‌های غیرمجاز، تعداد ۱۳ فقره ساخت‌وساز غیرقانونی بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۰ و ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها قلع‌وقمع شد که با این اقدام، مساحتی ۳هزار و ۲۰۰ متر مربع از اراضی باغی استان به حالت اولیه بازگردانده شد و به چرخه تولید بازگشت.

فرمانده یگان حفاظت امور اراضی استان همچنین گفت علاوه بر موارد یادشده، برای ۱۳ فقره تخلف دیگر در حوزه تغییر کاربری نیز اخطاریه‌های قانونی صادر شده و پرونده آنها برای گذراندن مراحل قانونی و سیر مراجع قضایی در دستور کار قرار دارد.

سرهنگ باقری با هشدار به سودجویان تأکید کرد: حفاظت از اراضی کشاورزی به عنوان میراث بین‌نسلی خط قرمز مجموعه جهاد کشاورزی و یگان حفاظت است و گشت‌های شبانه‌روزی این یگان با هیچ‌گونه دخل و تصرف غیرمجازی مسامحه نخواهند کرد.

وی از عموم شهروندان، کشاورزان و هم‌استانی‌های عزیز درخواست کرد برای حفظ این سرمایه‌های ملی، در صورت مشاهده هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز، ساخت‌وساز یا تفکیک اراضی، مراتب را فوراً از طریق سامانه ارتباط مردمی ۱۳۱ یا از طریق عضویت در کانال «گروه همیاران زمین» به نشانی زیر گزارش کنند.