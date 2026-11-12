هفتمین دوسالانه ملی عکس بسیج هنرمندان (کشور دوست) برگزار می‌شود و آخرین مهلت ارسال آثار پایان آذرماه است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،دبیر جشنواره گفت: هفتمین دوسالانه ملی عکس سازمان بسیج هنرمندان با هدف ثبت حماسه‌ها و واقعیت‌های اجتماعی، در سه بخش «حرفه‌ای»، «پویش مردمی» و بخش ویژه «کودک و نوجوان» برگزار می‌شود.

وی افزود: آخرین مهلت ارسال آثار به این جشنواره پایان آذرماه خواهد بود.

شمسی پور افزود: علاقه مندان می‌توانند آثار خود را به پایگاه اینترنتی هفتمین دوسالانه ملی عکس بسیج به آدرس: www.photonoorfest.ir ارسال کنند.

وی با دعوت از تمامی علاقه‌مندان به حوزه عکاسی از سطوح مختلف، افزود: این جشنواره با ساختاری متنوع، از سطح حرفه‌ای تا بخش‌های مردمی و کودک، ظرفیت‌های گسترده‌ای را برای حضور مخاطبان فراهم کرده است.