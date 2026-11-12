به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، مردم قائم‌شهر همزمان با ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، در اجتماع شبانه ۲۵۶ با پیکر سه شهید گمنام دوران دفاع مقدس وداع کردند.

در این مراسم که چهارشنبه شب برگزار شد، بانوان و دختران قائم‌شهری با تهیه و اجرای آیین مجمه‌گردانی به استقبال پیکر‌های مطهر شهدا رفتند. حاضران نیز با تکریم و تجلیل از شهدای گمنام، بر پایبندی خود به آرمان‌های شهدا و ایستادگی در برابر دشمنان تأکید کردند.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، پیکر‌های سه شهید گمنام پس از اقامه نماز جمعه، از مصلای قائم‌شهر تا میدان آیت‌الله طالقانی این شهر تشییع می‌شود. همچنین پیکر یکی از شهدا پس از تشییع، عصر امروز همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) در روستای پرچیکلا به خاک سپرده می‌شود.

پیکر شهید گمنام دیگر نیز دوم آذر، همزمان با سالروز وفات حضرت‌ام‌البنین (س)، در شهرک نساجی قائم‌شهر به خاک سپرده خواهد شد.