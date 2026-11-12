به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ این مرکز با هدف ایجاد بستری تخصصی برای معرفی توانمندی‌های تولیدی، صنعتی، تجاری و خدماتی ایران، تسهیل ارتباط میان فعالان اقتصادی دو کشور و فراهم‌سازی زمینه توسعه همکاری‌های دوجانبه، توسط شرکت بازرگانی بین‌المللی درویش راه‌اندازی خواهد شد.

رئیس مرکز تجاری ایران در دوحه قطر، با اعلام این خبر اظهار داشت: راه‌اندازی این مرکز را باید گامی عملی در جهت تقویت حضور هدفمند بنگاه‌های اقتصادی ایران در بازار قطر و توسعه همکاری‌های تجاری، صنعتی و سرمایه‌گذاری میان دو کشور دانست.

حبیب قایدی افزود: هدف ما ایجاد یک بستر حرفه‌ای و مستمر برای ارتباط مستقیم میان تولیدکنندگان، صادرکنندگان، شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی، سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی ایرانی با مجموعه‌های تجاری و اقتصادی قطر است؛ بستری که بتواند از مرحله معرفی ظرفیت‌ها فراتر رفته و به انعقاد قرارداد‌های تجاری و اجرای طرح‌های مشترک منتهی شود.

وی با اشاره به محور‌های فعالیت این مرکز بیان کرد: صادرات محصولات غذایی و کشاورزی، محصولات پتروشیمی، مصالح و تجهیزات ساختمانی، تجهیزات پزشکی، ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی، خدمات فنی و مهندسی و همچنین توسعه همکاری‌های مرتبط با صنایع نفت، گاز و پتروشیمی از جمله حوزه‌های مورد توجه مرکز خواهد بود.

رئیس مرکز تجاری ایران در دوحه همچنین از برنامه راه‌اندازی شعب داخلی این مرکز در استان بوشهر و بندر دیر خبر داد و گفت: با توجه به موقعیت راهبردی استان بوشهر و بندر دیر در ارتباطات دریایی و تجاری با قطر، ایجاد این شعب می‌تواند نقش مؤثری در اتصال ظرفیت‌های تولیدی و صادراتی استان‌های جنوبی کشور به بازار قطر ایفا کند.

به گفته وی، هم‌زمان با آغاز فعالیت رسمی مرکز، برنامه‌ریزی برای معرفی و انتصاب مدیران شعب داخلی و ایجاد شبکه همکاری با تولیدکنندگان، صادرکنندگان و تشکل‌های اقتصادی در دستور کار قرار دارد.

قایدی در ادامه با تأکید بر اهمیت سرمایه‌گذاری متقابل میان ایران و قطر اظهار داشت: این مرکز علاوه بر بازاریابی و صادرات کالا، پیگیر شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری مشترک، معرفی پروژه‌های اقتصادی، توسعه همکاری‌های صنعتی و ایجاد ارتباط میان سرمایه‌گذاران و شرکت‌های توانمند دو کشور خواهد بود.

وی همچنین از برنامه‌ریزی برای برگزاری نشست‌های تخصصی تجاری، جلسات B۲B، معرفی فرصت‌های همکاری و تعامل با نهادها، اتاق‌های بازرگانی، شرکت‌ها و فعالان اقتصادی دو کشور خبر داد.

رئیس مرکز تجاری ایران در دوحه در پایان از تمامی شرکت‌های تولیدی، بازرگانی، صادرکنندگان، پیمانکاران حوزه نفت و گاز، شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی، تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی و سایر فعالان اقتصادی کشور دعوت کرد تا با بهره‌گیری از ظرفیت این مرکز، برای معرفی محصولات و خدمات، شناسایی شرکای تجاری و ورود هدفمند به بازار قطر اقدام کنند.

وی تأکید کرد: چشم‌انداز ما تبدیل مرکز تجاری ایران در دوحه به یکی از بستر‌های مؤثر و قابل اتکای توسعه روابط اقتصادی ایران و قطر و ایجاد فرصت‌های پایدار برای حضور شرکت‌های ایرانی در بازار منطقه است.