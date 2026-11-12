رئیس دانشگاه علمی کاربردی چهارمحال و بختیاری از اعلام نتایج نهایی دوره‌های کاردانی فنی، کاردانی حرفه‌ای، مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه‌ای ناپیوسته مهرماه سال ۱۴۰۵ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، آقابابائی افزود: داوطلبان می‌توانند نتایج را از طریق پایگاه الکترونیکی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org مشاهده و پذیرفته‌شدگان باید برای اطلاع از زمانبندی و انجام فرآیند ثبت‌نام و انتخاب واحد به سامانه جامع آموزشی هم‌آوا به نشانی www.edu.uast.ac.ir مراجعه کنند.

وی افزود: پذیرفته‌شدگان لازم است در بازه زمانی مندرج در سامانه هم‌آوا، اقدام به بارگذاری مدارک اعلام شده زیر در سامانه کنند و سپس برای تکمیل فرآیند ثبت‌نام و انتخاب واحد با در دست داشتن اصل مدارک به مرکز آموزش قبولی مراجعه کنند.