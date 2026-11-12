به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مهدی بابایی درخصوص جایگزینی درختان در فضای سبز پایتخت به جای درختان خشک شده نیز گفت: خشک شدن درختان در سطح شهر تنها در بوستان‌های جنگلی چیتگر و سرخه‌حصار به صورت خاص اتفاق افتاده که این موضوع کماکان در حال بررسی و پیگیری است.

وی ادامه داد: در دیگر موارد می‌توان گفت که به هرشکل هر ساله تعدادی درختان خشک وجود دارد که به دلیل سن آنها و یا آلودگی به آفات خشک و البته سریع جایگزین می‌شوند.

بابایی با بیان اینکه جایگزینی درختان در بوستان چیتگر و سرخه حصار به صورت ویژه پیگیری می‌شود، تصریح کرد: در همین روز‌ها شاهد کاشت درخت توسط شهرداری و گروه‌های مردمی در بوستان جنگلی چیتگر بودیم. این روند با سرعت ادامه دارد و درختان این بوستان با درختان بومی منطقه البرز جنوبی که با وضعیت اکوسیستم و آب و هوای منطقه مطابقت دارد، جایگزین می‌شود.

عضو کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران با بیان اینکه کاشت درختان متناسب با اقلیم دغدغه آبیاری مستمر را تا حدی کاهش می‌دهد، تاکید کرد: در حوزه جنگل‌کاری شرایط به‌گونه‌ای است که چند سال فرایند آبیاری انجام می‌شود تا نهال تبدیل به درخت قدرتمند شود، اما به هر شکل جنگل‌ها باید بتوانند بر اساس جغرافیای محل حیات خود را ادامه دهند. یکی از دلایلی که درختان کاج دچار مشکل شدند همین بود که بومی منطقه نبودند.

بابایی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص نگهداشت درختان خیابان ولیعصر، خاطرنشان کرد: یکی از نیاز‌های ویژه‌ای که در درختان چنار این خیابان وجود دارد، در کنار آبیاری مستمر، زمستان‌گذرانی است؛ اگر دقت کنیم می‌بینیم که وضعیت چنار‌های حد فاصل میدان تجریش تا چهارراه پارک وی وضعیت بسیار مطلوبی دارد، اما هرچه به سمت مناطق پایین‌تر و میدان راه‌آهن می‌رویم وضعیت درختان چنار متفاوت می‌شود.

وی اضافه کرد: هرچه اقلیم تغییر می‌کند و به سمت جنوب حرکت می‌کنیم، تفاوت دما و اقلیم و عدم زمستان گذرانی سرد در درختان مشهود است و درختانی که زمستان‌گذرانی سرد ندارند، دچار آفت‌زدگی و خشکیدگی می‌شوند.

وی با بیان اینکه واکاوی درختان خیابان ولیعصر باید با درختان دیگر صورت بگیرد، گفت: وقتی درختان چنار جدید هم رشد می‌کنند، نیاز آبی آنها افزایش می‌یابد و به زمستان‌گذرانی سرد نیازمند می‌شوند.

بابایی یادآور شد: به هرشکل در سال‌های اخیر درختان چنار کاشته شده و شهرداری هم تلاش کرده در نگهداشت این درختان دقت کافی صورت بگیرد.

رئیس کمیته باغات و فضای سبز شورای اسلامی شهر تهران در پایان از شناسنامه‌دار شدن تمام ۲ هزار و ۴۰۰ درخت خیابان ولیعصر خبر داد.