سیدمحمد میردهقان، داور اعزامی استان یزد، در کلینیک ارتقای داوری آسیایی اردن ۲۰۲۶ موفق به کسب دو درجه داوری آسیایی در بخش‌های کاتا و کومیته شد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، روابط عمومی هیئت کاراته استان یزد اعلام کرد: داور شایسته استان یزد در کلینیک ارتقای داوری آسیایی اردن ۲۰۲۶، موفق به کسب دو درجه داوری JB در بخش‌های کاتا و کومیته شد و برای قضاوت در رقابت‌های قهرمانی رده‌های پایه غرب آسیا انتخاب شد.

میردهقان پس از موفقیت در این دوره تخصصی، با حضور در رقابت‌های قهرمانی رده‌های پایه غرب آسیا، طی دو روز به‌عنوان داور این مسابقات قضاوت خواهد کرد.