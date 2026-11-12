سخنگوی جامعه خیران مدرسه‌ساز کشور گفت: خیران مدرسه‌ساز از ابتدای امسال تاکنون ۲۸ همت برای ساخت و توسعه فضا‌های آموزشی کمک کرده‌اند که از این میزان، ۱۶.۵ همت از طریق جمع‌سپاری تامین شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، ابوالفضل هندویان گفت: خیران در سال گذشته ۲۸.۶ همت به مدرسه‌سازی کمک کردند و امسال نیز با توجه به مشارکت‌های انجام‌شده، امید است این رقم تا پایان سال به ۵۰ همت برسد.

وی با اشاره به بازسازی مدارس آسیب‌دیده در جنگ تحمیلی سوم افزود: در جریان این جنگ هزار و ۲۳۰ مدرسه در کشور بین پنج تا ۷۰ درصد آسیب دیدند که با کمک خیران بازسازی شدند و بار دیگر به چرخه تعلیم و تربیت بازگشتند.

سخنگوی جامعه خیران مدرسه‌ساز کشور گفت: پس از حادثه تلخ میناب هم ۱۶ مدرسه در کشور به‌طور کامل آسیب دیدند که ساخت مدارس جدید برای جایگزینی آنها با مشارکت خیران در حال انجام است و این مدارس سال آینده به بهره‌برداری می‌رسند.

هندویان با اشاره به نقش خیران در توسعه فضا‌های آموزشی کشور گفت: امسال برای آغاز سال تحصیلی در مهرماه، ۱۳ هزار کلاس درس با مشارکت خیران و ادارات کل نوسازی مدارس استان‌ها به آموزش و پرورش تحویل داده شد.

وی همچنین از در دست آماده‌سازی بودن یک‌هزار و ۱۰۰ مدرسه در کشور با کمک خیران خبر داد و افزود: این مدارس نیز با تداوم مشارکت خیران، سال آینده تکمیل می‌شوند.