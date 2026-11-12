به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، سرهنگ کوروش جوانشیر اظهار کرد: ماموران انتظامی شهرستان چاراویماق حین کنترل و رصد محور‌های مواصلاتی به یک دستگاه خودروی سواری مشکوک شده و پس از توقیف و بازرسی از خودرو مقدار ۵ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک که به صورت ماهرانه جاسازی شده را کشف و دو نفر متهم را دستگیر کردند که به همراه پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

وی با تاکید بر تداوم برخورد قاطع پلیس با سوداگران مرگ از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک مراتب را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.