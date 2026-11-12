رئیس سازمان سما، تقویت خلاقیت و فراهم‌کردن بستر تبدیل ایده‌های دانش‌آموزان به دستاورد‌های علمی، صنعتی و فرهنگی را از اهداف برگزاری رویداد کشوری دانش‌آموزی سماکاپ برشمرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، علیرضا لادن مقدم در مراسم آغاز چهارمین رویداد کشوری دانش‌آموزی سماکاپ، بر ضرورت فراهم‌سازی فرصت بروز استعداد‌های دانش‌آموزان تاکید کرد و گفت: سماکاپ تنها یک رقابت نیست؛ نمایشی از توانمندی، خلاقیت و آینده‌سازی نسل دانش‌آموزی ایران است.

رئیس سازمان سما افزود : هدف از برگزاری رویداد‌هایی همچون سماکاپ و جشنواره فرهیختگان، صرفاً رقابت و کسب رتبه نیست؛ بلکه ایجاد امید و انگیزه، تقویت روحیه خلاقیت و فراهم‌کردن بستری برای تبدیل ایده‌های دانش‌آموزی به دستاورد‌های ارزشمند در عرصه‌های علمی، صنعتی و فرهنگی است.

علیرضا لادن‌مقدم، معاون علوم تربیتی و مهارتی دانشگاه آزاد اسلامی در حاشیه برگزاری چهارمین دوره رویداد ملی سماکاپ، با حضور در مدارس سما استان یزد، از بخش‌های مختلف مدارس، آیین افتتاح و فضا‌های آموزشی بازدید کرد.

و‌ی در این بازدید‌ها ، از نزدیک در جریان ظرفیت‌ها، فعالیت‌ها و دستاورد‌های مدارس سما قرار گرفت و با حضور در محل برگزاری مسابقات سماکاپ، روند اجرای رقابت‌ها، تلاش دانش‌آموزان و فعالیت کمیته‌های اجرایی را ارزیابی کرد.