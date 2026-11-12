خبرگزاری بلومبرگ در گزارشی با اشاره به برآورد‌های اطلاعاتی کشور‌های غربی، نوشت: ایران با وجود ماه‌ها حملات هوایی، توانسته است بخش قابل توجهی از توان موشکی خود را بازسازی کند .

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ در گزارش بلومبرگ آمده است: بر اساس برآورد‌های اطلاعاتی کشور‌های غربی، ایران احتمالا دست کم یک هزار و ۷۰۰ موشک بالستیک در اختیار دارد و در حال ساخت موشک‌های جدید است.

این گزارش می‌افزاید: همچنین این احتمال وجود دارد که هزاران پهپاد شاهد در زرادخانه ایران باقی مانده باشد.

بر اساس این گزارش، «جیم لامسون» تحلیلگر پیشین سیا و پژوهشگر دانشگاه کینگز کالج لندن با اشاره به اینکه ذخایر قطعات موشکی به تهران اجازه می‌دهد به تولید سلاح ادامه دهد، گفت: ایران احتمالا مقدار قابل‌ توجهی از پهپاد‌ها و موشک‌ های خود را بازسازی کرده است و در صورت از سرگیری جنگ، ابزاری قدرتمند برای حملات تلافی‌جویانه در اختیار دارد.

خبرگزاری بلومبرگ پیش‌تر در گزارشی با اشاره به نگرانی کشور‌های حاشیه خلیج فارس از احتمال تجاوز دوباره آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، نوشته بود: تهران برای دور جدید درگیری‌های احتمالی آمادگی بیشتری دارد و آماده پاسخ کوبنده‌تر به حملات آمریکاست.

در گزارش بلومبرگ با اشاره به اینکه کشور‌های حوزه خلیج فارس نگرانند که تجاوز دوباره آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران به دور جدیدی از درگیری‌ها منجر شود که پیامد‌های آن برای کل منطقه به‌مراتب سنگین‌ تر از گذشته باشد، آمده است: مقام‌های این کشور‌ها معتقدند ایران در صورت آغاز دوباره جنگ، تهاجمی‌تر عمل خواهد کرد.

این گزارش با بیان اینکه به فرماندهان نظامی ایران دستور داده شده است تا برای پاسخ فوری و بدون محدودیت جغرافیایی به هرگونه حمله جدید آماده باشند، می‌افزاید: ارتش ایران نیز هشدار داده است که حمله دوباره آمریکا و (رژیم) اسرائیل می‌تواند دامنه جنگ را به مناطق گسترده‌تری گسترش دهد.

بلومبرگ در ادامه به توان موشکی و پهپادی ایران پس از ماه‌ها حملات هوایی اشاره کرد و نوشت: مقام‌های غربی در ماه اکتبر اعلام کردند که تهران همچنان ظرفیت تولید موشک و پهپاد و جایگزینی بخشی از ذخایر تسلیحاتی خود را حفظ کرده است و همچنان موشک‌های بالستیک و برخی تسلیحات ضدکشتی قابل‌توجهی در اختیار دارد.

بر اساس این گزارش، «امیل هوکایم» مدیر بخش امنیت منطقه‌ای در موسسه بین‌المللی مطالعات راهبردی گفت: ایران برای دور دیگری از نبرد آمادگی بسیار بیشتری پیدا کرده است و واکنش تهران به حملات پیشین نشان داد که این کشور از تجربه‌های گذشته درس گرفته و توانایی تطبیق راهبرد نظامی خود با شرایط جدید را دارد.

این گزارش همچنین با اشاره به تلاش کشور‌های منطقه برای جلوگیری از آغاز دوباره تجاوز علیه ایران، می‌افزاید: مقام‌های عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان در روز‌های گذشته برای رایزنی به تهران سفر و میانجی‌های قطری نیز با طرف ایرانی گفت‌و‌گو کرده‌اند؛ با این حال، اختلافات همچنان پابرجاست.