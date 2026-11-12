برنامه‌های «رویای اندلس» با بررسی نقش دیپلماسی در دوران جنگ، از رادیو ایران، «مادر مهربان» و «به امید دیدار»، هم‌زمان با شب و روز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، از رادیو قرآن پخش می‌شود.

«رویای اندلس»، «مادر مهربان» و «به امید دیدار»، از رادیو

«رویای اندلس»، «مادر مهربان» و «به امید دیدار»، از رادیو

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامه «رویای اندلس» به بررسی نقش دیپلماسی در دوران جنگ، نسبت قدرت نظامی و قدرت دیپلماتیک و تأثیر مذاکره بر مدیریت بحران و تثبیت دستاورد‌های ملی می‌پردازد.

در شرایطی که جنگ تنها به عرصه تقابل نظامی محدود نمی‌شود، دیپلماسی نیز به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های تعیین‌کننده قدرت ملی، نقشی مهم در مدیریت بحران‌ها و شکل‌دهی به معادلات بین‌المللی ایفا می‌کند.

بر همین اساس، برنامه «رویای اندلس» با موضوع «دیپلماسی در میدان جنگ، جبهه‌ای فعال در کنار توان نظامی»، به واکاوی جایگاه دیپلماسی در دوران جنگ و چگونگی همراهی آن با قدرت نظامی برای پیشبرد اهداف و تأمین منافع ملی می‌پردازد.

در این برنامه، فتح‌الله کلانتری و علی ودایع، کارشناسان مسائل بین‌الملل و امیرحسین یزدان‌پناه، کارشناس مسائل سیاسی، درباره نسبت میان قدرت نظامی و دیپلماتیک، نقش مذاکره در مدیریت بحران و شرایطی که دیپلماسی می‌تواند به مکمل اقتدار نظامی تبدیل شود، گفت‌و‌گو می‌کنند.

برنامه «رویای اندلس» به تهیه‌کنندگی و نویسندگی فریدون ماهر و گویندگی فریبا کرمی، امروز ساعت ۲۱:۳۰، از رادیو ایران پخش می‌شود.

رادیو قرآن هم‌زمان با شب و روز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، با تدارک ویژه‌برنامه‌های «مادر مهربان» و «به امید دیدار»، به سوگواری و تبیین ابعاد شخصیتی و سیره نورانی بانوی دو عالم می‌پردازد.

ویژه‌برنامه زنده «مادر مهربان» در شب شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، امروز از ساعت ۲۱:۰۰ تا ۲۲:۰۰، پخش می شود.

این برنامه با محوریت تبیین سیره فاطمی و پیوند سبک زندگی حضرت فاطمه (س) با فرهنگ ایثار و مقاومت، بخش‌های متنوعی را برای مخاطبان تدارک دیده است.

در بخش گفت‌وگومحور، بانویی از مبلغان و فعالان عرصه قرآنی که افتخار همسری و خواهری شهید را نیز دارد، به بیان دیدگاه‌ها و روایت‌های خود درباره سبک زندگی فاطمی و فرهنگ ایثار می‌پردازد.

ارتباط زنده با شاعران آیینی و شنیدن تازه‌ترین سروده‌های آنان در رثای حضرت صدیقه طاهره (س)، ارتباط مستقیم با کربلای معلی و حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) در قم، پخش نمایش کوتاه رادیویی با موضوع سیره فاطمی و بخش ویژه کودکان با محوریت مهر مادری، احترام به والدین و محبت فاطمی، از دیگر بخش‌های این برنامه است.

ویژه‌برنامه زنده «مادر مهربان» با تهیه‌کنندگی سمیرا قنبری و گویندگی فروغ طاهری، در شب شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) پخش می‌شود.

همچنین در روز شهادت بانوی دو عالم، برنامه «به امید دیدار» با رویکردی مهدوی و فاطمی، ندبه‌های انتظار را با سوگ و ماتم شهادت حضرت زهرا (س) پیوند می‌زند و در قالب بخش‌های متنوع کارشناسی، ادبی و قرآنی، به تبیین جایگاه و نقش آن حضرت در فرهنگ انتظار می‌پردازد.

در این برنامه، کارشناس درباره پیوند امام زمان (عج) و حضرت فاطمه زهرا (س) سخن می‌گوید و حجت‌الاسلام علی‌اکبر رنجبران نیز در بخش کارشناسی، نقش حضرت فاطمه (س) در انقلاب مهدوی را بررسی می‌کند.

گفت‌و‌گو با شاعران آیینی، کارشناسی تلفنی معصومه‌سادات طبابایی با موضوع ویژگی‌های خانواده فاطمی، بخش «دل‌گویه‌های انتظار» و معرفی کتاب «قرآن، امام مهدی (عج) و زنان» از دیگر بخش‌های این برنامه است.

همچنین ارتباط زنده با قم برای پخش دعای ندبه و خطبه اول نماز جمعه، گفت‌و‌گو با پژوهشگر مهدوی درباره مقاله «شباهت‌های حضرت زهرا (س) و حضرت مهدی (عج)» و پخش بخش‌هایی از سخنرانی با موضوع ویژگی‌های شخصیتی حضرت فاطمه (س) برای مخاطبان در نظر گرفته شده است.

در بخش «آیات مهدوی در قرآن» نیز حجت‌الاسلام رفیعی با تفسیر آیه ۲۳ سوره مبارکه شوری، به موضوع مودت اهل‌بیت (ع) می‌پردازد.

برنامه «به امید دیدار» با تهیه‌کنندگی فاطمه قاسم‌آبادی و گویندگی رضا خضرایی، جمعه‌ از ساعت ۰۶:۲۰ تا ۱۴:۰۰، پخش می‌شود.