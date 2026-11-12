کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: وزش باد‌های شدید شمال غربی و مواج بودن دریا تا بعدازظهر شنبه ۲۳ آبان به ویژه در خلیج فارس تداوم خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مجتبی حمزه نژاد، گفت: امروز وزش باد‌های شدید جنوب غربی تا شمال غربی در مناطق دریایی استان بویژه در خلیج فارس خواهیم داشت و آسمان استان صاف تا قسمتی ابری و رگبار پراکنده باران و رعدوبرق گاه تگرگ و تندباد لحظه‌ای مورد انتظار است.

او افزود: امروز دریا با وزش باد‌های شدید شمال غربی تا جنوب غربی مواج پیش بینی می‌شود.

حمزه نژاد، خاطرنشان کرد: بیشینه سرعت باد در مناطقی از خلیج فارس (فراساحل غربی و جنوب جزایر کیش و لاوان) به محدوده ۵۰ کیلومتر بر ساعات و بیشینه ارتفاع امواج دریا تا ۲ متر خواهد رسید.

او افزود: توصیه می‌شود، شناور‌های سبک و صیادی از تردد جدا خودداری کنند و تدابیر لازم در بنادر استان خصوصا بنادر غربی در نظر گرفته شود و کشتی‌های تجاری از تردد به مقاصد استان‌های بوشهر و خوزستان خودداری کنند.

حمزه نژاد، گفت: آسمان استان صاف تا قسمتی ابری در پاره‌ای از نقاط شرقی رگبار پراکنده باران و رعدوبرق گاه تگرگ و تندباد لحظه‌ای مورد انتظار است و توصیه می‌شود از قرارگیری در حریم و بستر رودخانه‌های فصلی و صعود به ارتفاعات خودداری شود.

او افزود: از لحاظ دمایی، امروز بدلیل ابرناکی کاهش نسبی دمای بیشینه مورد انتظار است.