

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، متن پیام وزیر ورزش و جوانان به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

پایان کار کاروان ورزشی ایران در چهارمین دوره بازی‌های المپیک جوانان داکار، با کسب مدال طلای ارزشمند بنیامین سلطانیان در رشته تکواندو همراه شد؛ مدالی که علاوه بر ارزش فنی و ورزشی، نخستین مدال طلای کاروان شهید ماکان نصیری در این دوره از رقابت‌ها بود و پایانی شایسته برای حضور ورزشکاران جوان کشورمان در این رویداد رقم زد.

پیش از هر چیز، این موفقیت را به بنیامین سلطانیان، خانواده او، مربیان و مجموعه تکواندو کشور تبریک می‌گویم و از تلاش همه ورزشکاران، مربیان، کادر فنی و سرپرستی کاروان و همچنین مسئولان کمیته ملی المپیک که در برنامه‌ریزی، آماده‌سازی و اعزام کاروان نقش‌آفرینی کردند، قدردانی می‌کنم.

واقعیت این است که با توجه به تغییرات ایجادشده در ترکیب رشته‌های این دوره از بازی‌ها و کاهش تعداد رشته‌ها، به‌ویژه حذف یا محدود شدن برخی رشته‌هایی که ورزش ایران در آنها از مزیت نسبی برخوردار است، از ابتدا نیز قابل پیش‌بینی بود که تکرار نتایج و تعداد مدال‌های دوره گذشته با دشواری همراه باشد. با این حال، ورزشکاران جوان ما در رشته‌های مختلف توانستند نتایج ارزشمندی به دست آورند و نشانه‌هایی امیدوارکننده از ظرفیت و استعداد ورزش کشور را به نمایش بگذارند.

مدال نقره پارسا شهشهانی در رشته شنا، به عنوان نخستین مدال تاریخ شنای ایران در بازی‌های المپیک جوانان، از جمله اتفاقات مهم و ماندگاری بود که نشانه‌ای از روند رو به رشد شنا و ظرفیت بیشتر این رشته برای موفقیت در رقابت‌های آینده است.

در کشتی ساحلی نیز کسب مدال‌های نقره و برنز، با توجه به جایگاه این رشته و چشم‌انداز احتمالی آن در آینده ورزش المپیکی، اتفاقی امیدبخش و قابل توجه محسوب می‌شود.

همچنین تیم ملی فوتسال دختران کشورمان، با وجود شایستگی‌های فراوان با کسب مدال برنز به کار خود پایان داد. این مدال از آن جهت اهمیت ویژه‌ای دارد که نخستین مدال برنز ورزش ایران در رشته‌های تیمی در تاریخ بازی‌های المپیک جوانان به شمار می‌رود.

در رشته ووشو نیز مدال برنز آرش پهالی، نخستین مدال ایران در تاریخ حضور این رشته در بازی‌های المپیک جوانان بود. مجموعه این نتایج نشان می‌دهد که حتی در شرایطی که محدودیت‌هایی در ترکیب رشته‌های رقابتی وجود دارد، استعداد‌های ورزش ایران همچنان ظرفیت حضور در سکو‌های بین‌المللی را دارند.

با این حال، معتقدم ارزش این رقابت‌ها را نباید صرفاً با تعداد مدال‌ها سنجید. این بازی‌ها برای ما فرصتی بود تا بخشی از نسل آینده ورزش ایران را در میدان رقابت‌های بین‌المللی محک بزنیم، نقاط قوت و ضعف خود را بهتر بشناسیم و برای ادامه مسیر تصمیم‌های دقیق‌تری اتخاذ کنیم.

طبیعتاً عملکرد کاروان در رشته‌های مختلف، در کمیسیون نظارت بر عملکرد فدراسیون‌ها و انجمن‌های ورزشی مورد بررسی و آسیب‌شناسی قرار خواهد گرفت. هدف از این بررسی، صرفاً ارزیابی نتایج به دست آمده نیست؛ بلکه باید مشخص شود چه عواملی به موفقیت ورزشکاران منجر شده و در کدام بخش‌ها نیازمند اصلاح در برنامه‌ریزی، استعدادیابی، آماده‌سازی و پشتیبانی هستیم.

نکته مهم‌تر حفظ و حمایت از همین جوانانی است که امروز در داکار تجربه حضور در یک میدان بزرگ بین‌المللی را به دست آوردند. این ورزشکاران سرمایه‌های آینده ورزش کشور هستند و نباید پس از پایان یک رویداد، ارتباط آنها با چرخه قهرمانی و برنامه‌های توسعه‌ای فدراسیون‌ها کمرنگ شود. لازم است با برنامه‌ای منسجم‌تر، مسیر پیشرفت این نسل را تا رقابت‌های بزرگ‌تر، از جمله بازی‌های آسیایی و المپیک، دنبال کنیم.

از همه کسانی که برای حضور شایسته کاروان ایران در این رقابت‌ها تلاش کردند، قدردانی می‌کنم و برای ورزشکاران جوان کشورمان، آینده‌ای روشن‌تر و موفقیت‌هایی بزرگ‌تر آرزو دارم.