عملیات انهدام کنترل‌شده مهمات عمل‌نکرده باقی‌مانده از جنگ تحمیلی سوم، امروز ۲۱ آبان در محدوده صفه و بهارستان اصفهان اجرا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیر کل مدیریت بحران استان اصفهان گفت: عملیات انفجار کنترل شده مهمات عمل نکرده جنگ تحمیلی سوم، امروز ۲۱ آبان ماه ازساعت ۹ تا ۱۰ صبح در جنوب اصفهان محدوده بهارستان و صفه اجرا می‌شود.

منصور شیشه فروش افزود: با توجه به ماهیت عملیات، احتمال شنیده شدن صدای انفجار در این مناطق و محدوده‌های اطراف وجود دارد که منشأ آن، اجرای عملیات انهدام کنترل‌شده مهمات است.

به گفته وی بر اساس اعلام اجرای این عملیات، جای نگرانی برای شهروندان وجود ندارد و انهدام مهمات با کنترل و رعایت ملاحظات ایمنی انجام می‌شود.

از شهروندان درخواست می‌شود با حفظ آرامش، در صورت شنیدن صدای انفجار، از انتشار اخبار تأییدنشده درباره منشأ آن خودداری کنند و اخبار و اطلاعیه‌های تکمیلی را از مراجع رسمی دنبال کنند.