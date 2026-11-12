سخنگوی وزارت خارجه روسیه در اظهاراتی اعلام کرد که «الکساندر دارچیف» سفیر این کشور در آمریکا به علت یک بیماری مزمن به طور ناگهانی درگذشته است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ زاخارووا با اشاره به اینکه سفیر روسیه در آمریکا در دوران اقامت خود در مسکو جان باخته است، اظهار کرد: او بر اثر یک بیماری مزمن اعلام نشده، درگذشت.

در همین خصوص وزارت خارجه روسیه نیز در بیانیه‌ای اعلام کرد: رهبری و کارکنان وزارت خارجه روسیه با اندوهی عمیق خبر می‌دهند که «الکساندر دارچیف» سفیر فوق‌العاده و تام‌الاختیار روسیه در ایالات متحده، در تاریخ ۱۱ نوامبر (۲۰ آبان) در ۶۶ سالگی به‌طور ناگهانی چشم از جهان فروبست.

بر اساس این بیانیه، دارچیف به عنوان یک دیپلمات حرفه‌ای ممتاز و کارشناسی زبده در امور آمریکا، در یکی از حساس‌ترین حوزه‌های سیاست خارجی روسیه فعالیت می‌کرده است.