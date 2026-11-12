به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، عبدالمطهر محمدخانی در گفتگو با برنامه تلویزیونی تهران ۲۰ شبکه تهران تصریح کرد: واقعیت این است که ۸۶۰ اتوبوس فعال و شاغل در شهر داشتیم و کل ظرفیت اتوبوس ۱۸۳۰ دستگاه بود، در حالیکه تهران نیاز به ۷ تا ۱۱ هزار اتوبوس دارد.

وی افزود: کار فوق العاده‌ای در این زمینه شروع شد و باید تامین مالی صورت می‌گرفت که در درجه اول هم اتوبوس‌های از رده خارج شده را بازآماد (اورهال) کنیم و هم اتوبوس‌های جدید بخریم.

محمدخانی ادامه داد : قرار شد از محل صرفه جویی در مصرف سوخت، ۸۰ درصد هزینه خرید اتوبوس را دولت پرداخت کند و آن هم محدود به ۱۷۰ دستگاه اتوبوس در سال اول دولت شهید رئیسی شد و ما هم شرایط پیچیده دولت را درک می‌کردیم و به همین دلیل به سراغ خرید مستقیم رفتیم.

او بیان داشت: اولویت را هم به اتوبوس‌های برقی دادیم و واردات ۵۰۰ دستگاه اتوبوس برقی انجام شد و بیشتر این اتوبوس‌ها در بخش مرکزی شهر فعالیت می‌کنند. امیدواریم ذیل قرارداد ۲هزار دستگاهی اتوبوس برقی، بتوانیم سایر بخش‌ها در شهر را هم فعال کنیم.

محمدخانی همچنین با اشاره به اینکه همچنین ۱۰۲ دستگاه اتوبوس دوکابین باکیفیت وارد کشور شد، ادامه داد: بخش قابل توجهی از این اتوبوس‌ها در حین محاصره و شرایط خاص وارد کشور شد و حتی ۱۷ دستگاه مورد اصابت قرار گرفت و از آن محموله ۳۲ دستگاهی، ۱۵ دستگاه در ساحل عمان قرار دارد و امیدواریم وارد کشور شود.

سخنگوی شهرداری تهران اضافه کرد: آخرین محموله‌ای که به زحمت از شرایط محاصره عبور کرده شامل دو دستگاه اتوبوس سه کابین ۲۶ متری است که برای اولین بار در غرب آسیا در حال استفاده است و تا ۳۰۰ نفر را جابجا می‌کند. این اتوبوس ها، تمام برقی و خودران است و بدون حضور راننده نیز می‌تواند حرکت کند. این بسته حمل و نقل، ۶۰ دستگاه است که دو دستگاه آن وارد کشور شده است.

وی درباره تاخیر در ورود اتوبوس‌ها به کشور نیز توضیح داد: قوانین متعدد و سختگیرانه‌ای در گمرک وجود دارد که امیدواریم در شرایط خاص امروز، این قوانین تسهیل و واردات تسریع شود. یک سری مجوزات نهایی وجود دارد که با وجود ضمانت شهرداری، هنوز واردات و ترخیص اتوبوس‌ها از گمرک انجام نشده است.

شهرداری هیچ تعهد عقب مانده‌ای در مورد قرارداد خرید واگن مترو ندارد

محمدخانی در بخش دیگری از این گفت‌و‌گو درخصوص خرید واگن‌ها توضیح داد: مجموعه مدیریت شهری تمام تعهدات خود را بی کم و کاست انجام داده، اما به یک انگیزه مضاعف و اراده‌ای لازم است که پیگیری‌های بیشتری از دولت چین اتفاق بیفتد. بعد از جنگ ۱۲ روزه سفری به چین داشتیم و در حین آن سفر از کارخانه تولید کننده و دو رام قطار که برای تهران ساخته شده بود بازدید کردیم و حتی برچسب‌های داخلی واگن‌ها هم به زبان فارسی در واگن‌ها نصب شد و به بندر شانگهای اعزام شده بود.

وی گفت: امیدواریم با پیگیری‌های وزارت خارجه این مسیر ادامه پیدا کند و از اینجا به بعد نیاز به مذاکرات بین دو دولت دارد. طبق قرارداد، قرار بود از سال ۱۴۰۵، هر ماه، سه رام قطار یعنی ۲۱ واگن وارد کشور شود در این موضوع، شهرداری هیچ تعهد عقب مانده‌ای ندارد.

رکورد جابجایی مسافر با مترو

سخنگوی شهرداری تهران با بیان این مطلب که از ابتدای جنگ با اعلام شهردار و همراهی شورا، مترو و بی. آر. تی رایگان شد، گفت: با همراهی مردم رکورد جابجایی مسافر در یک روز، در آبان ماه شکسته شد. ۱۲ آبان رکورد یک میلیون و ۹۸۸ هزار مسافر و نزدیک به سه میلیون و ۲۰۰ هزار سفر شکسته شد و روز گذشته از مرز دومیلیون مسافر در روز عبور کردیم.



اجرای طرح تورم صفر در ۱۰۸ میدان میوه و تره بار و ۱۸ فروشگاه شهروند



وی در خصوص طرح تورم صفر نیز عنوان کرد: بر اساس این طرح، ۱۲ قلم کالا در ۶ ماه از ابتدای مهرماه تا ابتدای فروردین ثابت می‌ماند. اتفاق عجیب این است که برخی از انسان رسانه‌ها و فعالان فضای مجازی به میادین غیر منتخب طرح می‌روند یا به غرفه‌ای غیر از عرفه طرح تورم صفر مراجعه می‌کنند و به اشتباه از افزایش قیمت‌ها حرف می‌زنند.

محمدخانی بیان داشت: در حالی که در ۱۰۸ میدان میوه و تره بار و ۱۸ فروشگاه شهروند منتخب این طرح اجرا می‌شود. در این مجموعه‌ها هم در غرفه مشخص طرح تورم صفر، انجام می‌شود. در سامانه شهرزاد، سهمیه خانوار در این ۱۲ قلم مشخص است و فروشگاه شهروند و میدان تره بار نزدیک آن هم معرفی شده است.

از دولت مجوز گرفتیم تا برنج و گوشت را وارد کنیم

محمدخانی افزود: در قیمت بسته بندی و فله‌ای حبوبات اشکالی به وجود آمد که این مشکل حل شد. قرار است که سه قلم کالا از جمله (پنیر و رب گوجه فرنگی و مرغ) هم به طرح اضافه شود. البته در مورد مرغ ما باید یک خط قرمزی را رعایت کنیم و آن این بود که شهرداری با خرید کالا، اخلالی را طرف عرضه ایجاد نکند که باعث ایجاد و افزایش تورم شود. برای همین بود که از دولت مجوز گرفتیم تا برنج و گوشت را وارد کنیم. در مورد مرغ هم در تلاش هستم تامین را طوری انجام دهیم که اثر منفی در سایر بازار‌ها و خرده‌فروشی‌ها نگذارد.

بهره‌مندی ۵ هزار نوزاد جدید از طرح چشم روشنی در مهرماه

محمدخانی اظهار کرد: در طرح چشم روشنی نیز ۵ هزار نوزاد جدید در مهرماه داشتیم و به این طرح اضافه شدند. در واقع ۳۸ هزار و ۳۰۰ کودک داشتیم که بهره‌مند از طرح شدند