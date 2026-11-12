انیس الاصبحی سخنگوی وزارت بهداشت یمن اعلام کرد: شمار شهدا و زخمی‌های حملات عربستان به یمن از سوم سپتامبر (۱۲ شهریور) تاکنون به یک هزار و ۱۳۹ نفر رسیده است.

شمار شهدا و زخمی‌های یمن به هزار و ۱۳۹ نفر رسید

شمار شهدا و زخمی‌های یمن به هزار و ۱۳۹ نفر رسید

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ الاصبحی افزود: در این مدت ۳۵۹ غیرنظامی در حملات عربستان به مناطق مختلف یمن شهید و ۷۸۰ نفر دیگر زخمی شده‌اند.

وی گفت: بیشتر شهدا و زخمی‌های حملات عربستان به یمن، زنان و کودکان هستند.

سخنگوی وزارت بهداشت یمن در ادامه افزود: در حملات ۱۲ ساعت گذشته عربستان به استان‌های تعز و صعده نیز سه غیرنظامی شهید و هفت نفر دیگر زخمی شده‌اند.