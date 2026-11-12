کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در بازدید از محل ساخت یک پایگاه دریایی بزرگ در ساحل شرقی این کشور آن را یک طرح راهبردی مهم توصیف کرد که به مرکز فرماندهی نیروی دریایی، فرهنگ نظامی و توان رزمی پیونگ یانگ تبدیل خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در بازدید کیم جونگ اون از محل ساخت این پایگاه، فرماندهان نیروی دریایی کره شمالی گزارش‌هایی درباره روند پیشرفت طرح و چشم‌ انداز تکمیل آن ارائه کردند.

کیم جونگ اون در این بازدید با اشاره به اینکه این پایگاه از نظر جغرافیایی در ساحل شرقی کره شمالی موقعیت مهمی دارد، بر ضرورت ایجاد زیرساخت‌های پشتیبانی قوی برای آن تاکید کرد.

این پایگاه به دلیل موقعیت جغرافیایی خود در ساحل شرقی کره شمالی و ظرفیت بالقوه آن برای پذیرش ناو‌های جنگی سطحی بزرگ‌تر و زیردریایی‌هایی که تأسیسات دریایی فعلی کره شمالی ممکن است نتوانند به‌طور کامل از آنها پشتیبانی کنند، اهمیت ویژه‌ای دارد.