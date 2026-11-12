رزمایش بزرگ کمک‌های مؤمنانه «برکت ظهور» همزمان با ایام فاطمیه و با مشارکت سپاه حضرت سیدالشهدا(ع)، کمیته امداد امام خمینی(ره) استان تهران، قرارگاه جهادی امام رضا(ع) و مرکز نیکوکاری طلایه‌داران ظهور برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ این رزمایش بزرگ کمک‌های مؤمنانه و خیرین نیک‌اندیش با هدف خدمت‌رسانی به خانواده‌های نیازمند، ترویج فرهنگ احسان و انفاق و تقویت مشارکت‌های مردمی در خیابان خاکی فدکیه دولت آباد شهرستان ری برگزار شد.

سردار مجید امیر عبداللهیان با اشاره به اجرای رزمایش «برکت ظهور» گفت: این رزمایش با مشارکت بسیج سازندگی سپاه سیدالشهدا (ع)، مرکز نیکوکاری طلوع ظهور، کمیته امداد امام خمینی (ره) و قرارگاه جهادی امام رضا (ع) در سطح شهرستان‌های استان تهران اجرا می‌شود.

جانشین فرمانده سپاه سیدالشهدا (ع) استان تهران با عنوان اینکه مرحله ششم این رزمایش در شهرستان ری برگزار شده است گفت: در این مرحله ۵۹۵ بسته معیشتی، ۲۰۰ بسته لوازم‌التحریر و بیش از ۳۰ سری جهیزیه برای حمایت از خانواده‌های نیازمند تهیه و آماده توزیع شده است.

وی ارزش مجموع اقلام تهیه‌شده برای این رزمایش را حدود ۲۵ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: این اقلام با هدف کاهش بخشی از مشکلات معیشتی خانواده‌های کم‌برخوردار و حمایت از نیاز‌های اساسی آنان تهیه شده و قرار است در مناطق محروم و میان جامعه هدف توزیع شود.