به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،نخستین اردوی دوومیدانی‌کاران منتخب رده سنی نوجوانان با حضور ۴۰ ورزشکار از امروز در کمپ تیم‌های ملی دوومیدانی آغاز می‌شود.

بر اساس اعلام کمیته نوجوانان و جوانان فدراسیون، ۴۰ ورزشکار منتخب از میان نفرات برتر مسابقات قهرمانی کشور در زنجان و رقابت‌های استعدادیابی مناطق کشور، برای حضور در نخستین اردوی پایش و ارزیابی به کمپ تیم‌های ملی دعوت شده‌اند.

رادین نبی‌نژاد ورزشکار لرستانی هم به اردوی تیم ملی نوجوانان دو‌ و میدانی برای اعزام به مسابقات فیلیپین دعوت شد.

در این اردو، ورزشکاران دعوت‌شده زیر نظر مربیان مورد ارزیابی فنی قرار می‌گیرند تا ضمن بررسی وضعیت آمادگی و توانمندی‌های آنان، نفرات مستعد برای ادامه مراحل آماده‌سازی شناسایی شوند.

این اردو نخستین مرحله از برنامه آماده‌سازی تیم ملی دوومیدانی نوجوانان ایران برای حضور در مسابقات قهرمانی نوجوانان آسیا در سال ۲۰۲۷ به میزبانی فیلیپین به شمار می‌رود.