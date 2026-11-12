به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فیلم تلویزیونی «بی پایان» به کارگردانی «ساسان فلاح‌فر»، ساعت ۲۴:۰۰ از شبکه یک پخش می شود.

این فیلم روایتی متفاوت از یکی از مهم‌ترین پروژه‌های فضایی ایران در سال‌های اخیر ارائه می‌دهد. در تاریخ ۲۰ آبان ۱۳۹۰، حسن طهرانی‌مقدم و گروهی از جوانان بااستعداد و پرانگیزه، مشغول فعالیت بر روی پروژه‌ای فوق‌سری و بسیار مهم بودند؛ پروژه‌ای که زمینه‌ساز تحولی عظیم شد و ده سال بعد، نتایج آن جهان را غافلگیر کرد و ...

حمید ابراهیمی و عبدالرضا نصاری در فیلم تلویزیونی «بی پایان» بازی کرده‌اند.

فیلم سینمایی «جبران ناپذیر» به کارگردانی «آنتوان رمبو»، ساعت ۱۰:۰۰ از شبکه سه پخش می‌شود.

در خلاصه داستان فیلم با بازی بولی لانرز، توماس واندنبرگ و سلست برونکل آمده است: با برکناری ناگهانی جان دالی کمیسر بهداشت اروپا در سال ۲۰۱۲، خوزه بووه یکی از اعضای پارلمان اروپا مامور به انجام تحقیقاتی در مورد این برکناری می‌شود. او با همکارش فبریس و کارآموزش کلمنس شروع به تحقیقات گسترده می‌کند. آنها به خیلی از مسائل از جمله سوء استفاده شرکت سوئدیش مچ، که در توزیع مواد مخدر گیاهی فعالیت می‌کنند و یکی از اتهاماتی که به جان دالی زده شده بود تبانی با این شرکت در جهت به رسمیت شناختن توزیع این ماده، با گرفتن رشوه بود، می‌شوند. بووه و افرادش می‌دانستند او چنین کاری نکرده است ولی هیچ مدرکی در دست نداشتند و ...

فیلم سینمایی جدید «اول ماه می» به کارگردانی «جیمز هانگ»، ساعت ۱۵:۰۰ از شبکه سه پخش خواهد شد.

در این فیلم با بازی آرون کوک، هی چینگ پا و ناتالی هسو خواهیم دید: سوک قهرمان سابق ملی اسکواش هنگ کنگ است که اکنون به علت آسیب دیدگی پا و نیز انزوایی خودخواسته از دختر نوجوان و مادر خودش (موی) نیز فاصله گرفته و در آپارتمانی محقر زندگی می‌کند. دختر ۱۷ سالۀ او (چی) از همان دوران نوزادی به بیماری دیستروفونی عضلانی مبتلا شده است. همسر سوک به همین خاطر، خود را باخته و در همان دوران نوزادیِ چی آنها را ترک کرده است. سوک هم پس از چند سال بیکاری و ضعف بدنی خود را باخته و تمام حقوق اندک خود را به مادر پیرش (موی) تحویل می‌دهد تا دختر بیمار و مادرش زندگی خوبی داشته باشند. اما چی و مادربزرگ پیرش این دوری را نمی‌پسندند و با گزارش به پلیس در مورد تخلف مالک واحد تجاری که سوک به عنوان واحد مسکونی آن را اجاره کرده، موجب بازگشت سوک به خانۀ خودشان می‌شوند. بازگشت سوک پس از چندین سال به خانه با سردی و عدم استقبال چی مواجه می‌شود . ادامه فیلم.

فیلم تلویزیونی «گوهرشاد» به کارگردانی «بهرام بهرامیان»، ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار پخش می شود

در این فیلم خواهیم دید: حادثه تیرباران معترضین به قانون کشف حجاب پهلوی اول در صحن مسجد گوهرشاد و دفن آنان در گور دسته جمعی، توسط لنز دوربین عکاسی خراسانی به نام محرم شالچی ثبت و ضبط می‌شود. عمال حکومت او را تعقیب و در نهایت دستگیر و اعدام می‌کنند. اما شالچی قبل از اعدام، عکس‌ها را به خواهرزاده‌اش مهربانو که به تازگی از فرانسه بازگشته، می‌سپارد. پلیس افراد زیادی را دستگیر و از آنان اعتراف می‌گیرد تا به عکس‌ها دست یابد تا این که با شکنجه زنی، پی‌می‌برد عکس‌ها نزد مهربانو است. جاسوسی حکومتی با پوشش خواستگار به مهربانو نزدیک و ...

علیرام نورایی، هلیا امامی، حسین پاکدل و سیما تیرانداز در فیلم تلویزیونی «گوهرشاد» هنرنمایی کرده‌اند.

فیلم سینمایی «منطقه پرواز ممنوع» به کارگردانی «امیر داسارگر»، ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران پخش می‌شود.

این فیلم ماجراجویانه، روایتگر داستان سه نوجوان است. محمدمهدی و دوستانش برای مسابقه پهپاد‌ها آماده می‌شوند. آنها با تلاش خود هواپیمایی بدون سرنشین ساخته‌اند که با کنترل از راه دور هدایت می‌شود. این مسابقه برای آنها بسیار مهم است و هر روز تمرین می‌کنند تا پیروز میدان باشند، اما در یکی از این تمرین‌ها، هواپیمای آنها به منطقه‌ای ناشناخته سقوط می‌کند. منطقه‌ای که عده‌ای با تفنگ‌های شکاری‌شان آن‌جا را قرق کرده‌اند و ادعا می‌کنند یوز‌های ایرانی در آن بخش رفت‌وآمد دارند. اما مشخص می‌شود این افراد در واقع جاسوس‌هایی هستند که قرار است به منطقه مهمی در میان جنگل دسترسی پیدا کنند. منطقه‌ای که ...

هادی حجازی فر، محمد فیلی، بهار نوحیان، متین پاکزاد، متین کرمانی و علیرضا اکبری در فیلم سینمایی «منطقه پرواز ممنوع» بازی کرده‌اند.

فیلم سینمایی «خدای جنگ» به کارگردانی «حسین دارابی»، ساعت ۱۳:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

داستان فیلم «خدای جنگ» در بحبوحه‌ی جنگ تحمیلی ایران و عراق، اتفاق می‌افتد. دشمنان ایران برای متوقف کردن توان موشکی کشور، نقشه‌ای پیچیده طراحی می‌کنند. لیبیایی‌ها در همکاری با دشمن، قطعات کلیدی از موشک‌های ایرانی را به سرقت می‌برند تا مانع از استفاده آنها در میدان نبرد شوند. اما در این میان، تیمی از متخصصان و نیرو‌های ایرانی به رهبری ابراهیم شریفی مأموریت می‌یابند تا این مشکل را برطرف کرده و سامانه‌های موشکی را به کار بیندازند، اما ...

ساعد سهیلی، حسین سلیمانی، پیام احمدی‌نیا، نادر فلاح، داریوش کاردان، مهدی حسینی، مهدی فریضه، دانیال نوروش، پیمان پورنیک‌دست، علی دل‌پیشه، آزاده سیفی، عبدالرضا نصاری، بهار داورزنی، محمدرضا سروستانی، هومن دارابی، احمد یاوری، کبری گودرزی و عمار شلق در فیلم سینمایی «خدای جنگ» به ایفای نقش پرداخته‌اند.

فیلم سینمایی «شیر» به کارگردانی «سمیح کاپلان‌اوغلو»، ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

این فیلم با بازی باشاک کوکلوکایا، سعادت آکسوی و تولین اوزن؛ درباره یک مادر و پسر شیرفروش در کشور ترکیه است. یوسف شیر‌هایی که مادرش آماده می‌کند را با موتور برای مشتریان می‌برد و از این راه زندگی را می‌گذرانند. او به بیماری صرع مبتلاست و گاهگاهی دچار حمله می‌شود. در خلال ارتباط یوسف با مشتریانِ مختلف گوشه‌هایی از زندگی آنها را نیز می‌بینیم. در همین بین مردی پستچی از مادر یوسف خواستگاری می‌کند و یوسف با شنیدن این خبر بسیار ناراحت و پریشان می‌گردد. او تصمیم می‌گیرد برای دور شدن از مادرش به خدمت ارتش درآید. در مراحل اول او تمامی آزمایشات را با موفقیت پشت سرمی گذارد، اما به خاطر ابتلا به بیماری صرع اجازه ورود کسب نمی‌کند. با سرخورده شدن در این ماجرا یوسف تصمیم می‌گیرد پستچی را به قتل برساند، اما ...

فیلم سینمایی «بیگانه تنها» به کارگردانی «مارتین کمبل»، ساعت ۱۹:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در خلاصه داستان فیلم با بازی کیت لانگ و جکی چان آمده است: کوآن پیرمردی چینی است که با تنها دختر خود در لندن رستورانی کوچک را اداره می‌کند. دختر نوجوان کوآن در انفجار یک مغازه توسط گروهی ایرلندی که خود را آی آؤ‌ای اصیل نامیده‌اند کشته می‌شود. کوآن که تنها عضو خانواده خود را از دست داده برای انتقام راهی بلفاست می‌شود تا از یک وزیر ایرلند شمالی که هنسی نام دارد نام و هویت بمب‌گذاران را بپرسد. او موفق به دیدار با هنسی می‌شود ولی هنسی از افشا نام آنها خودداری کرده و اظهار بی‌اطلاعی می‌کند.

فیلم تلویزیونی «سپید به رنگ مروارید» به کارگردانی «سیدروح الله حجازی»، ساعت ۲۱:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

این فیلم داستان زندگی مادری است که فرزندش احمد سال هاست که زندگی نباتی دارد و او سال هاست که از خانه بیرون نرفته و از احمد مراقبت می‌کند. عروسی پسر دومش ایمان است ولی قصد دارد به خاطر احمد به عروسی نرود تا این که دختری به نام سحر به خانه آنها می‌آید و می‌گوید که احمد را بار‌ها از ایستگاه اتوبوس روبروی خانه شان دیده و ...

رابعه مدنی، شاهرخ استخری، لیندا کیانی، سهی بانو ذولقدر، حسام محمودی، مینا سلیمی و فرزاد رمضانی در فیلم تلویزیونی «سپید به رنگ مروارید» هنرنمایی کرده‌اند.

فیلم سینمایی جدید «تا قهوه تون سرد نشده» به کارگردانی «آیوکو تسوکاهار»، دیگر فیلمی است که ساعت ۲۳:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی کاسومی آریمورا، موتوکی فوکامی و هارو خواهیم دید: در کافه‌ای کوچک در یکی از شهر‌های ژاپن، صندلی‌ای قرار دارد که افراد با نشستن بر روی آن و سفارش قهوه می‌توانند به گذشته خودشان در همان کافه باز‌گردند. البته آنها تنها تا سرد شدن قهوه فرصت دارند تا در گذشته بمانند و اگر قهوه آنها سرد شود آن شخص در همان گذشته باقی می‌ماند و تبدیل به روح می‌شود. مادرِ کازو دقیقا به چنین سرنوشتی دچار شده است. کازو وارث این کافه قدیمی و مسئول سرو قهوه برای مشتریان است. با این‌حال زمانی که کازو باردار می‌شود این فرصت به وجود می‌آید تا او بفهمد که چرا مادرش قهوه را پیش از سرد شدن نخورده و در همان حال مانده است. او بار دیگر با مادرش ملاقات می‌کند و ...

پویانمایی سینمایی «کهکشان شگفت انگیز: اردوگاه فضایی» به کارگردانی «دیوید موچی فاست»، ساعت ۱۴:۰۰ از شبکـه کودک پخش می شود.

این پویانمایی درباره جت پسری فضایی است که شغل پدر و مادرش سرکشی به کهکشان‌های مختلف و نویسندگی درباره آنهاست. آنها در زمین ساکن شده‌اند و تنها سه تن از دوستان جت هویت واقعی آنها را می‌دانند. پسری به نام میچل که علاقه زیادی به کار‌های کارآگاهی دارد و معتقد است فضایی‌ها وجود دارند به جت مشکوک شده و به دنبال شواهدی برای اثبات فضایی بودن او می‌گردد. یک روز که جت سه دوستش را برای گردش به فضا می‌برد، برنامه مورد علاقه اش یعنی گالاکسو را می‌بینند. گالاکسو قهرمانی فضایی است که با چالش‌های هیجان انگیز مختلفی که به نمایش می‌گذارد، بین نوجوانان سیاره‌های مختلف محبوبیت زیادی دارد. جت بعد از دیدن نمایش او، به همراه حیوان خانگی اش سان اسپارک به بیرون سفینه رفته و یک نمایشی شبیه به گالاکسو را به اجرا می‌گذارد، اما در این میان دم سان اسپارک به غبار یک کهکشان برخورد کرده و کمی می‌سوزد و ...

فیلم سینمایی جدید «مادر بزرگ دوست داشتنی من» به کارگردانی «تاج»، ساعت ۱۸:۰۰ از شبکه امید پخش می شود.

این فیلم با بازی نیرمال ریشی، سوخویندر چاهال و بالجیندر کائور درباره پسر نوجوانی به نام فاتح است که آرزوی برنده شدن در مسابقات دو و میدانی مدرسه را دارد. او با مادربزرگ مهربانش که همراه آنها در یک منزل زندگی می‌کند ارتباط عاطفی فوق العاده‌ای دارد. مادربزرگ نیز که شخصیت متدین و با خدایی دارد نوه اش را به سمت حسنات اخلاقی نصیحت و او را راهنمایی می‌کند تا این که مادربزرگ، فاتح در اثر بیماری فوت می‌کند و همین اندوه باعث می‌شود از مسابقه و ورزش دست بکشد. اما راهنمایی پدر و مادر فاتح توسط معلمش باعث می‌شود او بر این فراق و تنهایی و ناراحتی غلبه کند و ...

فیلم سینمایی «آوای وحش» به کارگردانی «کریس سندرز»، ساعت ۱۳:۰۰ از شبکه فراتر پخش می شود.

داستان این فیلم با بازی هریسون فورد، عمرسی، دن استیونز و کارن گیلان؛ درباره سگی از نژاد اسکاتلندی به نام باک است که زندگی خوبی را در کنار صاحب خود، جاج سپری می‌کند، تا این که یک روز توسط شخصی ناشناس ربوده شده و به منطقه‌ای دورافتاده و قطبی انتقال پیدا می‌کند تا وارد ماجرا‌هایی هیجان انگیز شود و ...