وزارت دفاع روسیه در بیانیه‌ای اعلام کرد: این کشور یک موشک «سایوز۲.۱-بی» حامل یک ماهواره نظامی را با موفقیت به فضا پرتاب کرده است.

روسیه ماهواره نظامی به فضا پرتاب کرد

روسیه ماهواره نظامی به فضا پرتاب کرد

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ وزارت دفاع روسیه در بیانیه ای اعلام کرد که این کشور یک موشک «سایوز۲.۱-بی» حامل یک ماهواره نظامی را با موفقیت به فضا پرتاب کرده است.

خبرگزاری اسپوتنیک به نقل از وزارت دفاع روسیه گزارش داد: موشک ماهواره بر «سایوز۲.۱-بی» با موفقیت از پایگاه فضایی «پلستسک» در منطقه آرخانگلسک روسیه پرتاب شد. ماموریت این موشک، قرار دادن یک فضاپیمای نظامی در مدار زمین است.

روسیه پیشتر در تاریخ ۱۸ سپتامبر (۲۷ شهریور) یک ماهواره نظامی دیگر را با استفاده از موشک «سایوز۲.۱-بی» در مدار زمین قرار داده بود.