مجمع عمومی سازمان ملل متحد، ایران را به عنوان عضو «کمیته برنامه ریزی و هماهنگی» این نهاد بین المللی انتخاب کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ مجمع عمومی سازمان ملل متحد، جمهوری اسلامی ایران را با کسب ۱۴۴ رای موافق، برای عضویت «کمیته برنامه ریزی و هماهنگی» این سازمان برگزید.

این کمیته مسئول بررسی و هماهنگی برنامه‌ها و اولویت‌های سازمان ملل متحد است و با این انتخاب، جمهوری اسلامی ایران برای سه سال به عضویت این نهاد مهم درآمد. دوره عضویت ایران از اول ژانویه سال جدید میلادی ۲۰۲۷ یعنی کمتر از دو ماه دیگر آغاز می شود.

جمهوری اسلامی ایران پیشتر در ماه آوریل از سوی شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل (اکوسوک) برای این سمت نامزد شده بود.