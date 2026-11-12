فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پیامی به مناسبت روز هوافضا ضمن گرامیداشت یاد شهدای این نیرو تأکید کرد: دشمن بداند که راه شهید طهرانی‌مقدم، راهی نیست که با تهدید یا تحریم متوقف شود؛ این راه با خون و ایمان ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، متن پیام سردار سرلشکر پاسدار احمد وحیدی به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

فرمانده شجاع و عالی‌قدر و رزمندگان سلحشور نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

سلام علیکم؛

بیست‌ و یکم آبان هر سال، ذهن و دلمان را به یاد مردی می‌برد که آسمان را برای ایران اسلامی هموار کرد. شهید حاج حسن طهرانی‌مقدم با ذکر مقدسه "یا زهرا سلام الله علیها" با ابتکار و پشتکار، موانع بزرگ را از سر راه قدرت سازی برای ایران برمی‌داشت.

رزمندگان شجاع هوافضا، امروز شما وارثان همان راه هستید؛ راهی که با اخلاص آغاز شد، با ایمان استوار ماند و با تبعیت از ولی فقیه زمان به پیروزی رسید. طهرانی‌مقدم با دستان خالی، اما با دلی لبریز از توکل، اولین موشک‌ها را ساخت و امروز شما با همان روح، در قلب کوه‌ها و اعماق زمین، برای قوی‌تر شدن کشور قدرت می‌سازید. اینک پرچم او در دستان شما است. با ابتکار و خلاقیت، با پشتکار خستگی‌ناپذیر و تمسک به قرآن و ولایت، قله‌های بزرگ افتخار را یکی پس از دیگری درنوردید. ایران قوی‌تر در سایه همت شما ساخته می‌شود.

دشمن بداند که راه شهید طهرانی مقدم، راهی نیست که با تهدید یا تحریم متوقف شود؛ این راه با خون و ایمان ادامه دارد.‌ ای سربازان آسمان، به شما افتخار می‌کنیم، به شما می‌بالیم و به روح بزرگ شهید طهرانی‌مقدم و همچنین شهیدان امیرعلی حاجی‌زاده و محمود باقری و همه همرزمان شهید که امروز از عالم بالا نظاره‌گر ما هستند، سلام و درود می‌فرستیم. راه آنان را ادامه دهید که پیروزی از آن شما است.

سرلشکر پاسدار احمد وحیدی

فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی