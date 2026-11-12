\u00a0\n\n\u00a0\n\u00a0\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u062e\u0631\u0627\u0633\u0627\u0646 \u0631\u0636\u0648\u06cc\u060c \u0627\u0645\u0633\u0627\u0644 \u062f\u0631\u00a0 \u0631\u0648\u0627\u0642 \u062f\u0627\u0631\u0627\u0644\u0630\u06a9\u0631 \u062d\u0631\u0645 \u0627\u0645\u0627\u0645 \u0631\u0636\u0627(\u0639)\u060c \u0645\u06cc\u0627\u0646 \u062c\u0645\u0639\u06cc\u062a \u0632\u0627\u0626\u0631\u0627\u0646 \u0648 \u0627\u0634\u06a9\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0631\u0648\u0636\u0647\u060c \u062c\u0627\u06cc \u062e\u0627\u0644\u06cc \u0622\u0642\u0627 \u0628\u06cc\u0634\u062a\u0631 \u0627\u0632 \u0647\u0645\u06cc\u0634\u0647 \u062d\u0633 \u0645\u06cc\u200c\u0634\u0648\u062f.\n\u0645\u0631\u062f\u0645 \u0622\u0645\u062f\u0647\u200c\u0627\u0646\u062f \u0648 \u0627\u0632 \u0641\u0627\u0637\u0645\u06cc\u0647\u200c\u0627\u06cc \u0645\u06cc\u200c\u06af\u0648\u06cc\u0646\u062f \u06a9\u0647 \u0627\u06cc\u0646\u200c\u0628\u0627\u0631 \u0628\u0627\u06cc\u062f \u0628\u0627 \u062f\u0644\u062a\u0646\u06af\u06cc\u0650 \u0646\u0628\u0648\u062f\u0646 \u0627\u0648 \u0628\u06af\u0630\u0631\u062f.\n\n \n\n\u00a0