سازمان هواشناسی امروز پنجشنبه ۲۱ آبان برای مناطقی از شمال و شمال شرق کشور بارش باران و برف، رعدوبرق و وزش باد شدید پیش بینی کرد.

به گزارش گروره کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما بر اساس پیش‌بینی سازمان هواشناسی، امروز پنجشنبه در برخی نقاط خراسان رضوی، جنوب خراسان جنوبی، خراسان شمالی، مازندران، گلستان، ارتفاعات سمنان، ارتفاعات شرقی استان تهران و جنوب سیستان و بلوچستان بارندگی، رعدوبرق و وزش باد شدید موقت پیش‌بینی می‌شود.

در نقاط سردسیر شمال شرق کشور و ارتفاعات البرز شرقی نیز بارش برف دور از انتظار نیست. همچنین نیمه شرقی کشور و دامنه‌های جنوبی البرز مرکزی در برخی ساعات با وزش باد شدید مواجه خواهند شد.

بر اساس این پیش‌بینی، از روز جمعه تا یکشنبه جوی آرام همراه با افزایش نسبی دما در بیشتر مناطق کشور حاکم خواهد بود. در این مدت، افزایش غلظت آلاینده‌های جوی در شهرهای صنعتی و پرجمعیت پیش‌بینی می‌شود.

از اواخر روز یکشنبه و طی روز دوشنبه، با نفوذ جریانات سرد شمالی، استان‌های گیلان، مازندران، گلستان، اردبیل، ارتفاعات البرز مرکزی و شرقی، خراسان شمالی و شمال آذربایجان‌های غربی و شرقی شاهد بارش و کاهش محسوس دما خواهند بود.

همچنین خلیج فارس طی سه روز آینده مواج خواهد بود.