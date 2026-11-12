در حمله رژیم اشغالگر صهیونیستی به بیمارستان ناصر خان یونس ۶ نفر به شهادت رسیدند و بیش از ۲۰ نفر زخمی شدند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ در حمله رژیم صهیونیستی به بیمارستان ناصر خان یونس ۶ نفر به شهادت رسیدند و بیش از ۲۰ نفر زخمی شدند.

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افزایش آمار شهدای حمله به بیمارستان ناصر خان یونس به ۶ نفر

شبکه الجزیره در خبری فوری به نقل از دفاع مدنی غزه گزارش داد: سخنگوی دفاع مدنی غزه اعلام کرد: در حمله اسرائیل به بیمارستان ناصر خان یونس ۶ نفر به شهادت رسیدند و بیش از ۲۰ نفر زخمی شدند. در همین حال شبکه خبری قدس تصاویری از پیکر دکتر رزق ابوشعیره منتشر کرد که در حمله هوایی رژیم اشغالگر به بیمارستان ناصر در غرب شهر خان یونس در جنوب نوار غزه، به شهادت رسید.

بازداشت ۳۳۰ تن از اعضای کادر درمان فلسطین از سال ۲۰۲۳

شبکه قدس با ارائه آماری از پزشکان فلسطینی اسیر گزارش داد: از سال ۲۰۲۳، سیصد و سی تن از اعضای کارد درمان فلسطین بازداشت شده‌اند. دستگاه قضایی رژیم اشغالگر با آزادی ۱۴ پزشک مخالفت کرده و برخی پزشکان بیش از دو سال در بازداشت بوده‌اند. ۳ پزشک نیز در پی شکنجه و قصور پزشکی در زندان‌های رژیم اشغالگر به شهادت رسیده‌اند.

یورش نظامیان صهیونیست به اردوگاه الدهیشه در بیت لحم

شبکه قدس در خبری فوری گزارش داد: نیرو‌های رژیم اشغالگر با یورش به اردوگاه الدهیشه در بیت لحم در کرانه باختری، به بازداشت فلسطینیان اقدام کردند.

اتحادیه عرب خواستار اقدام فوری برای نجات غزه شد

شبکه العالم گزارش داد اتحادیه عرب خواستار تحرکات و اقدامات فوری برای نجات نوار غزه و جان ساکنان این منطقه شد.