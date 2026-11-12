در حمله رژیم اشغالگر صهیونیستی به بیمارستان ناصر خان یونس ۶ نفر به شهادت رسیدند و بیش از ۵۲ نفر زخمی شدند.

افزایش شهدا و زخمی های حمله به بیمارستان خان یونس

افزایش شهدا و زخمی های حمله به بیمارستان خان یونس

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ در حمله رژیم اشغالگر صهیونیستی به بیمارستان ناصر خان یونس ۶ نفر به شهادت رسیدند و بیش از ۵۲ نفر زخمی شدند.

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حماس: حمله به بیمارستان ناصر جنایت جنگی است

به گزارش خبرگزاری شهاب؛ «حازم قاسم» سخنگوی جنبش حماس اعلام کرد حمله هوایی رژیم صهیونیستی به بیمارستان ناصر در شهر خان‌یونس در جنوب نوار غزه و کشتار بیماران و اعضای کادر درمان، یک جنایت جنگی تمام‌ عیار و اقدامی تروریستی بی‌سابقه است.

قاسم تاکید کرد: ادامه جنایات رژیم صهیونیستی و عبور آن از تمامی خطوط قرمز و نقض تمام اصول و معیارهای انسانی از طریق هدف قرار دادن بیمارستان‌ها، نتیجه طبیعی کوتاهی و بی توجهی جامعه بین‌المللی در محاکمه و پاسخگو کردن سران این رژیم است.

سخنگوی حماس در ادامه، شورای به اصطلاح صلح و نیکلای ملادینوف نماینده این شورا را نیز به‌ دلیل سکوت در برابر جنایت های رژیم صهیونیستی و ناتوانی کامل آن در وادار کردن تل آویو به توقف این اقدامات، مسئول این حملات دانست.

سخنگوی حماس همچنین از کشورهای عربی و اسلامی مشارکت‌ کننده در شورای صلح خواست موضعی جدی و قاطع اتخاذ کنند تا رژیم صهیونیستی نتواند از مشارکت این کشورها در شورا به ‌عنوان پوششی برای تداوم جنایت های خود استفاده کند. قاسم افزود: رژیم صهیونیستی به تلاش‌های میانجی‌ها، کشورهای ضامن و دولت آمریکا هیچ توجهی ندارد و بدون نگرانی از هرگونه بازخواست و پاسخگویی به اقدامات خود ادامه می‌دهد.

وزارت بهداشت غزه حمله رژیم اشغالگر به بخش جراحی بیمارستان ناصر را محکوم کرد وزارت بهداشت غزه حمله رژیم صهیونیستی به ساختمان بخش جراحی در مجتمع پزشکی ناصر را محکوم و اعلام کرد: در این حمله ۶ نفر از اعضای کادر درمان و بیماران به شهادت رسیده‌اند. وزارت بهداشت غزه از جامعه بین‌المللی خواست با مداخله فوری خود؛ اقدامات لازم را برای حفاظت از بیمارستان‌ها، کادر درمان و بیماران در نوار غزه انجام دهند.

افزایش آمار شهدای حمله به بیمارستان ناصر خان یونس به ۶ نفر

شبکه الجزیره در خبری فوری به نقل از دفاع مدنی غزه گزارش داد: سخنگوی دفاع مدنی غزه اعلام کرد: در حمله اسرائیل به بیمارستان ناصر خان یونس ۶ نفر به شهادت رسیدند و بیش از

۵۶ نفر زخمی شدند. در همین حال شبکه خبری قدس تصاویری از پیکر دکتر رزق ابوشعیره منتشر کرد که در حمله هوایی رژیم اشغالگر به بیمارستان ناصر در غرب شهر خان یونس در جنوب نوار غزه، به شهادت رسید.

بازداشت ۳۳۰ تن از اعضای کادر درمان فلسطین از سال ۲۰۲۳

شبکه قدس با ارائه آماری از پزشکان فلسطینی اسیر گزارش داد: از سال ۲۰۲۳، سیصد و سی تن از اعضای کارد درمان فلسطین بازداشت شده‌اند. دستگاه قضایی رژیم اشغالگر با آزادی ۱۴ پزشک مخالفت کرده و برخی پزشکان بیش از دو سال در بازداشت بوده‌اند. ۳ پزشک نیز در پی شکنجه و قصور پزشکی در زندان‌های رژیم اشغالگر به شهادت رسیده‌اند.

یورش نظامیان صهیونیست به اردوگاه الدهیشه در بیت لحم

شبکه قدس در خبری فوری گزارش داد: نیرو‌های رژیم اشغالگر با یورش به اردوگاه الدهیشه در بیت لحم در کرانه باختری، به بازداشت فلسطینیان اقدام کردند.

اتحادیه عرب خواستار اقدام فوری برای نجات غزه شد

شبکه العالم گزارش داد اتحادیه عرب خواستار تحرکات و اقدامات فوری برای نجات نوار غزه و جان ساکنان این منطقه شد.