سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به تکرار اتهام بی‌اساس تروریسم علیه ایران، خطاب به دولت آمریکا نوشت: با جنجال رسانه‌ای و مظلوم‌نمایی نمی‌توانید خود را از مسئولیت جنایات جنگی و اقدامات تروریستی ارتکابی علیه ایران برهانید.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به تکرار اتهام بی‌اساس تروریسم علیه ایران، همزمان با انتشار خبر مخفی‌شدن وزیر خزانه‌داری آمریکا، در فضای مجازی نوشت:

«آمریکا در تجاوز مشترک با رژیم صهیونیستی علیه ایران، نه تنها مرتکب جنایات جنگی شنیع شد بلکه با ترور بزدلانه مقامات و دانشمندان ایرانی مرتکب تروریسم دولتی در سطحی بی‌سابقه گردید. حالا همین آمریکا کارزار رسانه‌ای گسترده‌ای با عنوان جعلی "تروریسم ایرانی" به راه انداخته تا خود را قربانی جلوه دهد! آمریکا در این توهم است که با این مظلوم‌نمایی، جهانیان سابقه طولانی تجاوز و تروریسم آن را از یاد می‌برد و ادعا‌های بی‌اساس آن درباره یک توطئه تروریستی خیالی را باور می‌کند! اما جنجال‌سازی رسانه‌ای نمی‌تواند تاریخ را بازنویسی کند یا جنایتکاران را تبرئه کند یا هویت عاملان و آمران تجاوز نظامی، تروریسم و جنایات جنگی را پنهان کند.»