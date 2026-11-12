دست برتر ایران در عرصه موشکی، فقط در تعداد موشک‌ها نیست، در توان تولید در عمق زمین و ادامه دادن است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مقدمه تحلیلی خبر ۲۱ در چهارشنبه ۲۰ آبان به این شرح است:

هموطنان عزیز و ارجمند، سلام. شب شما بخیر. امشب مقدمه تحلیلی خبر ۲۱ را از میزبانی ایرانیان از ۳۵۰ شهید گمنام آغاز می‌کنیم؛ در آستانه سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها؛ شهدایی که سال‌ها بی‌نام ماندند و هر کدام به آغوش گوشه‌ای از ایران می‌روند. پیکر‌های این شهدا پیش از تشییع سراسری روز جمعه، همین حالا در شهر‌های مختلف و حتی روستا‌ها تشییع می‌شود و حال و هوای خاصی به نقاط گوناگون کشور بخشیده‌اند. تعدادی از این پیکر‌ها امروز تشییع شدند، از جمله در کرمانشاه و ۱۱۰ شهید هم روز جمعه از مقابل دانشگاه تهران تا معراج‌الشهدا روی دست تهرانی‌ها تشییع خواهند شد.

درباره زخم جنگ بر تن ایران، سندی در کنگره آمریکا منتشر شده است که پرده از یکی از تلخ‌ترین صفحه‌های جنگ آمریکا ضد ایران برمی‌دارد. اعتراف دیگر درباره عامدانه بودن حمله آمریکا و صهیونیست‌ها به دبستان شجره طیبه در میناب؛ توماس مسی، نماینده جمهوری‌خواه کنگره که هم‌حزبی ترامپ است، در طرح استیضاح پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، نوشت: حمله به میناب که موجب قربانی‌شدن بیش از ۲۰۰ تن شد، به علت نادیده گرفتن قانون‌های کاهش قربانیان غیر نظامی بوده که شیوه اداره وزارت جنگ آمریکا است؛ این سند اعتراف و رسوایی، فقط درباره میناب نیست، بلکه سند یک شکاف بوده که از کاخ سفید تا پنتاگون و از کنگره تا خیابان‌های آمریکا کشیده شده است.

مسی در طرح ۸ ماده‌ای خود درباره عملکرد وزیر جنگ آمریکا نوشت: او جنگ را بدون مجوز کنگره آغاز کرده، بر خلاف مصوبه پایان درگیری، آن را ادامه داده و از سقف ۶۰ روز جنگ عبور کرده است و به همین علت، باید استیضاح شود؛ استیضاحی که ریزش اول نیست. سوزی وایلر، رئیس دفتر رئیس جمهور آمریکا هم استعفا کرد، در وزارت دادگستری آمریکا هم سه مقام از سمت‌های خود کنار رفتند. به گزارش رسانه آمریکایی نیو ریپابلیک، دست کم ۵ مقام ارشد وزارت دادگستری و کاخ سفید در یک هفته گذشته استعفا کردند.

این ریزش‌ها فقط اسم نیستند، نشانه‌های یک دولت هستند که زیر فشار نتیجه انتخابات میان‌دوره‌ای و هزینه جنگ از داخل، در حال لرزش است. ترامپ در این وضع، استیون میلر را به عنوان رئیس جدید دفتر خود منصوب کرده، حرکتی که بیشتر شبیه جمع‌کردن صف‌های یک اردوگاه فروپاشیده است تا سر و شکل دادن به یک گروه تازه، اما یک علت این لرزش از داخل را نظرسنجی‌های جدید در آمریکا نشان می‌دهند؛ مثل جدیدترین نظرسنجی رویترز و ایپسوس که این هفته منتشر شد و نشان داد که فقط ۳۲ درصد آمریکایی‌ها از عملکرد ترامپ راضی هستند؛ کمترین رتبه او در دوران سیاسی خود. همچنین در این نظرسنجی، فقط ۲۱ درصد از مدیریت ترامپ بر هزینه زندگی راضی‌ هستند. جنگ با ایران، قیمت سوخت را بالا برده و فشار مستقیم را بر سفره آمریکایی‌ها آورده است.

اندیشکده آسیا تایمز درباره این بحران اقتصادی در آمریکا نوشت: فشار اقتصادی آمریکا در برابر قدرت بازدارندگی ایران، ناکام مانده است، چون ایران امروز با تجربه دهه‌ها تحریم، توان دفاعی و ظرفیت بازدارندگی منطقه‌ای در موقعیتی متفاوت از ایران دهه‌ ۱۹۵۰ قرار دارد. این مطلب آسیا تایمز، همزمان با هفته هوافضا منتشر شده، در روز‌هایی که ایران از شهر موشکی و دستاورد‌های جدید نیروی هوافضا رونمایی و تأکید کرده که تولید موشک و پهپاد به تأسیسات زیرزمینی منتقل شده است تا در وضع جنگی هم ادامه یابد؛ این یعنی دست برتر ایران در عرصه موشکی، فقط در تعداد موشک‌ها نیست، در توان تولید در عمق زمین و ادامه دادن است.

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا با تأیید ترامپ از چین خواسته است تا از نفوذ خود استفاده کند تا جنگ به پایان برسد. دیوید ایگناتیوس در واشنگتن پست نوشت: چین هم پیام را به تهران رسانده است. این یعنی کسی که دیروز می‌گفت ایران را نابود می‌کنیم، امروز به دنبال تلفن چین است تا پیام بدهد تا لطفا جنگ را تمام کنید.

در مقابل، سردار سرلشکر محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، در جدیدترین مصاحبه خود گفت: اگر آمریکا به ایران حمله کند، ایران نه‌فقط پایگاه‌های نزدیک، بلکه پایگا‌های دورتر آمریکا را هم هدف قرار خواهد داد؛ این جمله، فقط یک تهدید نیست، یک واقعیت است؛ واقعیتی که در نظرسنجی‌ها، استعفاها، طرح استیضاح و در گفت‌وگوهای پنهان آمریکا با چین، خود را نشان داد.

نویسنده: حسنیه سادات شبیری