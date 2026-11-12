دانش‌آموزان، فرهنگیان و کارکنان مدارس تنکابن با شاخه‌های گل و پرچم ایران از پیکر مطهر یک شهید گمنام استقبال کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، دانش‌آموزان، فرهنگیان و کارکنان مدارس شهرستان تنکابن، به‌ویژه دبیرستان شهدای فرهنگی، با حضور در مراسمی از پیکر مطهر یک شهید گمنام استقبال کردند.

در این مراسم، دانش‌آموزان، مدیران، معلمان و کارکنان آموزشی با شاخه‌های گل و پرچم‌های ایران، به مقام شامخ این شهید ادای احترام کردند و با قرائت فاتحه یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس را گرامی داشتند.

دانش‌آموزان همچنین با سردادن شعارهایی در پاسداشت آرمان‌های شهدا، بر پایبندی خود به فرهنگ ایثار و شهادت تأکید کردند.

حضور پیکر مطهر شهید گمنام در دبیرستان شهدای فرهنگی و دیگر مدارس تنکابن، فرصتی برای آشنایی نسل نوجوان با رشادت‌ها و جان‌فشانی‌های رزمندگان دوران دفاع مقدس و تبیین ارزش‌های ایثار و شهادت بود.

این مراسم با قرائت فاتحه و ادای احترام به مقام شامخ شهید به پایان رسید.