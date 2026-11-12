معاون اجرایی رئیس‌جمهور گفت: وظیفه حاکمیت و دولت‌ها تامین سلامت، آموزش و امنیت برای همه‌ی مردم کشور است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ محمد جعفر قائم پناه در نشست بررسی پیشرفت برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع در هرمزگان افزود: بر این اساس هر ایرانی باید دارای یک پزشک مراقب و پرونده الکترونیکی که شامل شرح حال وضعیت جسمانی فرد است، باشد.

وی گفت: دراجرای این طرح پزشک یا یک مراقب خانواده در روستا، مانند یک بهورز فعالانه و به موقع همه‌ی مراقبت‌های پزشکی مربوط به افراد را برعهده دارد.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور افزود: ایجاد نظام شبکه سلامت در ایران یکی از درخشان‌ترین طرح‌های نظام جمهوری اسلامی ایران بود.

قائم پناه گفت: در دهه های گذشته هر هزار تولد، ۱۴۰ فوتی داشت، اما اکنون این آمار به ۷ فوتی کاهش یافته، یعنی از مرگ و میر ۱۳۳ کودک جلوگیری شده است.

وی افزود: نوع بیماری‌ها از عفونی مانند سل، تب مالت و دیفتری به قلبی و عروقی و دیابت تغییر یافته است.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور گفت: امروز شایع‌ترین علت‌های مرگ و میر در ایران بیماری‌های قلبی و عروقی است که درمان آنها جزء گرانترین درمان هاست.

قائم پناه افزود: در کشور‌های پیشرفته دنیا همه از نظام ارجاع استفاده می‌کنند که ما در این زمینه کمی عقب هستیم.

وی گفت: در وضعیت ایده آل، پزشک مراقب با بررسی جزئیات بیماری و انجام آزمایشات لازم، بیمار را تحت کنترل قرار می‌دهد و روند درمان را تا پایدار شدن و بهبودی شخص ادامه می‌دهد.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور گفت: باید بیش از ۸۰ درصد مردم کشور زیر پوشش نظام ارجاع قرار گیرند.

قائم پناه افزود: بیمه‌ها باید همه‌ی قرار داد‌های خود را انجام دهند تا بیماران دچار مشکل نشود.

وی همچنین از استاندار و دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان خواست با توجه به تحت پوشش بودن بازنشستگان کشوری از بیمه تکمیلی کوثر، شرایط استفاده از خدمات ویژه‌ی درمان را برای آنها فراهم کنند.

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رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان هم گفت: هم اکنون پزشک خانواده و نظام ارجاع در هرمزگان در شهرستان بندرلنگه به صورت آزمایشی درحال اجرا است.

پژمان شاهرخی افزود: اکنون ۴۹ هزار و ۴۳۹ تن در استان از خدمات پزشک خانواده استفاده می‌کنند.

وی گفت: ۶۷ درصد از این افراد بصورت یک بار در اجرای طرح نظام ارجاع معاینه شده‌اند.