گودبرداری در زمین مجاور یک ساختمان در روستای سرلیماک رامسر، بامداد چهارشنبه ۲۰ آبان، به تخریب کامل یک ساختمان سه‌طبقه و آسیب جدی به یک هتل ۶ طبقه منجر شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، گودبرداری در زمین مجاور یک ساختمان در روستای سرلیماک بخش دالخانی رامسر، ساعت ۴ بامداد چهارشنبه ۲۰ آبان، به تخریب کامل یک ساختمان تجاری سه‌طبقه به مساحت ۹۰ مترمربع و آسیب جدی به یک هتل ۶ طبقه منجر شد.

در این حادثه پدر ۶۱ ساله‌ای که در طبقه بالای ساختمان حضور داشت، نجات یافت و پس از انتقال به بیمارستان امام سجاد رامسر، انجام تصویربرداری و چند ساعت مراقبت پزشکی ترخیص شد.

علی ایزک‌عباسپور، فرزند ارشد این خانواده، با اشاره به سابقه فعالیت خانوادگی در این ساختمان گفت: از سال ۱۳۷۰ تاکنون، سه برادر به همراه پدر و دو همکار در این مجموعه مشغول کار بوده‌اند و این محل علاوه بر سرپناه، محل کسب‌وکار و منبع درآمد خانواده بوده است.

وی افزود: از ۲۸ مرداد امسال درباره خطرات گودبرداری ملک مجاور از طریق بخشداری دالخانی، دهیاری، شورای اسلامی روستا و سازمان نظام مهندسی پیگیری‌هایی انجام دادم. به گفته وی، دادستان وقت نیز در مقطعی دستور پلمب محل را صادر کرده بود.

عباسپور ادامه داد: قرار بود پس از ایمن‌سازی و پایدارسازی زمین، عملیات گودبرداری ادامه یابد، اما در روزهای اخیر دوباره خاکبرداری آغاز شد. وی گفت: حتی روز سه‌شنبه، یک روز پیش از حادثه، با مراجعه به دهیاری و مسئول فنی آن، درباره ازسرگیری خاکبرداری به‌جای ایمن‌سازی هشدار داده بودم.

اکرم ایزک‌عباسپور نیز با اشاره به از دست رفتن دارایی و محل کسب‌وکار خانواده گفت: به لطف خدا زنده ماندم و از مرگ نجات پیدا کردم؛ اما در یک شب تمام دارایی خود را از دست دادم.

در بخش دیگری از این حادثه، هتل بام رامسر نیز دچار آسیب جدی شد. محمود اکرانعمتیان، بهره‌بردار این هتل، گفت: این مجموعه ۶ طبقه، با زیربنای هزار و ۵۰۰ مترمربع و ۱۳ واحد، به دلیل ناایمن بودن تخلیه شده و اداره گاز نیز جریان گاز آن را قطع کرده است.

وی خواستار برخورد جدی با مسببان حادثه شد.

سرلیماک؛ از قطب کشاورزی تا چالش ساخت‌وسازهای بلندمرتبه

فرزند ارشد خانواده آسیب‌دیده با اشاره به تغییر بافت روستای سرلیماک گفت: این منطقه در گذشته از مناطق مستعد کشاورزی، به‌ویژه کشت چای و مرکبات و دامداری بود، اما در سال‌های اخیر گسترش ساخت‌وسازها و بلندمرتبه‌سازی، چهره روستا را تغییر داده است.

وی با انتقاد از افزایش ساخت‌وسازها و صدور برخی مجوزهای ساختمانی با طبقات متعدد، خواستار بررسی ضوابط فنی و شهرسازی در این منطقه شد.

عباسپور همچنین با اشاره به استعداد زمین‌لغزش در محدوده سرلیماک، بر ضرورت انجام مطالعات زمین‌شناسی و ژئوتکنیکی، نظارت جدی بر گودبرداری‌ها و رعایت اصول ایمنی ساختمان‌های مجاور تأکید کرد.

ضرورت بررسی ابعاد حادثه و تعیین مسئولیت‌ها

این حادثه بار دیگر ضرورت نظارت دقیق بر عملیات گودبرداری، به‌ویژه در مناطق دارای شرایط خاص زمین‌شناسی و بافت متراکم مسکونی و گردشگری را مطرح کرده است.

انتظار می‌رود دستگاه قضایی، بخشداری دالخانی، دهیاری، شورای اسلامی روستا و مراجع فنی و مهندسی با بررسی ابعاد حادثه، علت دقیق ریزش، میزان خسارت وارده به ساختمان و هتل مجاور و مسئولیت اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط را مشخص کنند و برای جبران خسارت زیان‌دیدگان و پیشگیری از حوادث مشابه اقدام شود.

پرسش اصلی خانواده آسیب‌دیده این است که با وجود پیگیری‌های چندماهه و هشدارهای اعلام‌شده، چگونه عملیات خاکبرداری از سر گرفته شد و چرا پیش از ایمن‌سازی محل، اجازه ادامه کار داده شد؟