به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، اردوی تیم ملی ژیمناستیک هنری بزرگسالان و جوانان بانوان کشورمان، با حضور چهار ورزشکار برتر کشور از استان‌های کردستان، خراسان رضوی و تهران از بیستم آبان ماه به میزبانی شهرستان کرج در استان البرز آغاز شده و تا اعزام ملی پوشان ادامه خواهد داشت.

ورزشکاران خود را برای حضور موفق در مسابقات بین المللی جام آزاد شانگهای و ورونین روسیه آماده می کنند.

مسابقات ژیمناستیک هنری جام ورونین به میزبانی شهر مسکو پایتخت کشور روسیه در آذرماه امسال برگزار خواهد شد.