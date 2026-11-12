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کارین کمانگر به اردوی تدارکاتی تیم ملی ژیمناستیک هنری جوانان ایران اعزامی به مسابقات بین المللی فرا خوانده شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، اردوی تیم ملی ژیمناستیک هنری بزرگسالان و جوانان بانوان کشورمان، با حضور چهار ورزشکار برتر کشور از استانهای کردستان، خراسان رضوی و تهران از بیستم آبان ماه به میزبانی شهرستان کرج در استان البرز آغاز شده و تا اعزام ملی پوشان ادامه خواهد داشت.
ورزشکاران خود را برای حضور موفق در مسابقات بین المللی جام آزاد شانگهای و ورونین روسیه آماده می کنند.
مسابقات ژیمناستیک هنری جام ورونین به میزبانی شهر مسکو پایتخت کشور روسیه در آذرماه امسال برگزار خواهد شد.