به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ سپاه امام سجاد علیه السلام هرمزگان اعلام کرد؛ مهمات عمل نکرده تجاوز آمریکایی صهیونی در شهرستان سیریک (محدوده کوهستک) روز پنجشنبه ۲۱ آبان ماه از ساعت ۱۲ تا۱۴ منهدم می شود.

بر این اساس احتمال شنیده شدن صدای انفجار، ناشی از عملیات فنی وجود دارد و جای هیچ گونه نگرانی برای شهروندان نیست و مردم به شایعات توجه نکنند.

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