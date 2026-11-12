دویست‌ و پنجاه‌ و ششمین اجتماع شبانه مردم شهرستان بهارستان در خیابان‌ها، میادین و محل‌های قرار شبانه شهرهای صالحیه، نسیم‌شهر و گلستان برگزار شد.

وحدت ملی و پاسخ قاطع به تهدیدات؛ مطالبه مردم بهارستان در شب ۲۵۶

وحدت ملی و پاسخ قاطع به تهدیدات؛ مطالبه مردم بهارستان در شب ۲۵۶

خبرگزاری صدا و سیما، مردم نسیم‌شهر در میدان هفت‌تیر، شهروندان گلستان در پارک محدوده میدان امام شهید خامنه‌ای و مردم صالحیه در خیابان شهید محمد جهان‌آرا گرد هم آمدند و بار دیگر بر تداوم مقاومت و ایستادگی در برابر دشمن تأکید کردند. به گزارشمردم نسیم‌شهر در میدان هفت‌تیر، شهروندان گلستان در پارک محدوده میدان امام شهید خامنه‌ای و مردم صالحیه در خیابان شهید محمد جهان‌آرا گرد هم آمدند و بار دیگر بر تداوم مقاومت و ایستادگی در برابر دشمن تأکید کردند.

شرکت‌کنندگان همچنین با اشاره به تلاش دشمن برای اختلاف‌افکنی و جنگ روانی، بر ضرورت جهاد تبیین و حفظ وحدت تأکید کردند و هشدار دادند هرگونه خطای دوباره آمریکا با پاسخ قاطع جمهوری اسلامی ایران مواجه خواهد شد.