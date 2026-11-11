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معاون اقتصادی و سرمایهگذاری سازمان منطقه آزاد کیش از آغاز عملیات اجرایی احداث یک هتل با زیربنای ۲۱۰ هزار متر مربع در کیش خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مسعود نیک افروز، با اشاره به اینکه این هتل یکی از طرح های بزرگ گردشگری کیش به شمار میرود، گفت: عملیات اجرایی احداث هتل در زمینی به مساحت حدود ۳۰ هزار مترمربع آغاز شده است و پیشبینی میشود با توجه به روند پیشرفت عملیات اجرایی، در چهار تا پنج سال آینده به بهرهبرداری برسد.
او افزود: این هتل از طرحهای بزرگ گردشگری منطقه آزاد کیش است که با تکمیل آن، ظرفیت زیرساختهای اقامتی و گردشگری کیش توسعه خواهد یافت.