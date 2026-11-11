به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مسعود نیک افروز، با اشاره به اینکه این هتل یکی از طرح های بزرگ گردشگری کیش به شمار می‌رود، گفت: عملیات اجرایی احداث هتل در زمینی به مساحت حدود ۳۰ هزار مترمربع آغاز شده است و پیش‌بینی می‌شود با توجه به روند پیشرفت عملیات اجرایی، در چهار تا پنج سال آینده به بهره‌برداری برسد.

او افزود: این هتل از طرح‌های بزرگ گردشگری منطقه آزاد کیش است که با تکمیل آن، ظرفیت زیرساخت‌های اقامتی و گردشگری کیش توسعه خواهد یافت.