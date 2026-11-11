رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در بازدید از شهرک صنعتی سلمانشهر، بر رفع موانع زیرساختی و حمایت از تولیدکنندگان تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به همراه فرماندار شهرستان عباس‌آباد، بخشدار سلمانشهر و جمعی از مسئولان، از شهرک صنعتی سلمانشهر بازدید کرد.

این بازدید با هدف بررسی ظرفیت‌های تولیدی، ارزیابی مشکلات واحدهای صنعتی و شناسایی موانع پیش‌روی تولیدکنندگان و صاحبان صنایع انجام شد.

سید شمس‌الدین حسینی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به ظرفیت‌های شهرک صنعتی سلمانشهر در حوزه تولید و اشتغال‌زایی، بر ضرورت توجه به زیرساخت‌های این شهرک تأکید کرد و گفت: رفع مشکلات زیرساختی و فراهم‌سازی بستر مناسب برای فعالیت واحدهای تولیدی، نیازمند عزم جدی و هماهنگی همه دستگاه‌های اجرایی و مدیران مرتبط است.

در ادامه، حسینی با حضور در جمع صاحبان صنایع و تولیدکنندگان و بازدید از تعدادی از واحدهای صنعتی، مسائل و موانع فعالیت و توسعه این واحدها را بررسی کرد. همچنین راهکارهای پیگیری مطالبات تولیدکنندگان، رفع موانع تولید و حمایت از سرمایه‌گذاری و رونق فعالیت‌های صنعتی مطرح شد.

در این بازدید بر تعامل و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، تسریع در رفع مشکلات زیرساختی و حمایت عملی از تولیدکنندگان با هدف تقویت ظرفیت‌های اقتصادی، حفظ اشتغال موجود و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید در شهرستان عباس‌آباد تأکید شد.

در پایان نیز صاحبان صنایع و مسئولان شهرک صنعتی سلمانشهر، دیدگاه‌ها و مطالبات خود را درباره چالش‌های پیش‌روی فعالیت‌های صنعتی مطرح کردند.