معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور و صندوق توسعه ملی با امضای الحاقیه تفاهم‌نامه‌ای، ۲۰ هزار میلیارد ریال منابع ریالی برای حمایت از طرح‌های اشتغال‌زا در مناطق روستایی و محروم اختصاص دادند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این تفاهم‌نامه با امضای عبدالکریم حسین‌زاده، معاون رئیس‌جمهور و خداداد غریب‌پور، رئیس صندوق توسعه ملی منعقد شد.

بر اساس این توافق، منابع مالی از محل ماده ۵۲ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، برای اعطای تسهیلات بانکی به متقاضیان واجد شرایط اختصاص می‌یابد.

این تسهیلات در بخش‌های صنعت و معدن، کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی، گردشگری و خدمات، حمل‌ و نقل و احداث نیروگاه‌های خورشیدی پرداخت خواهد شد.

متقاضیان دریافت این تسهیلات پس از تأیید معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور به بانک‌های عامل معرفی می‌شوند.

توسعه اشتغال، تقویت تولید، محرومیت‌زدایی و جلوگیری از مهاجرت روستاییان از اهداف اجرای این تفاهم‌نامه اعلام شده است.