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معاون اجرایی رئیس جمهور گفت: استان هرمزگان مقاوم و پاسدار تمامیت ارضی کشور از گذشته تاکنون بوده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ محمد جعفر قائم پناه معاون اجرایی رئیس جمهور در گفتگو با شبکه خلیج فارس گفت: هرمزگان یکی از مهمترین استانهای کشور از نظر استراتژیک و ژئوپلوتیک است.
وی به تاریخ چند هزار ساله ایران اشاره کرد و افزود: از گذشتههای دور و همواره در تاریخ دشمنان چشم طمع به هرمزگان داشته اند.
وی گفت: استان هرمزگان مقاوم و پاسدار تمامیت ارضی کشور از سدههای گذشته تاکنون بوده است.
محمد جعفر قائم پناه افزود: مردم ایران به ویژه هرمزگانیها با اقتدار، مقاومت و پایداری در برابر آمریکا ایستادگی کردند.
معاون اجرایی رئیسجمهور گفت: ما با نشان دادن قدرت نظامی خود به دنیا، هیمنه آمریکا را شکستیم و دیگر خبری از آن ناوها در خلیج فارس نیست.
قائم پناه افزود: من دست نیروهای رزمنده و جانفدای کشور را که پای لانچرها، جزایر، کوهها و مرزهای آبی برای دفاع از خاک مقدس ایران حضور دارند، میبوسم.
وی گفت: هرمزگان با وجود تنگه هرمز، استان خاصی است که اهمیت آن از دهها بمب اتم بیشتر است.
معاون اجرایی رئیسجمهور گفت: تنگه هرمز گلوگاه اصلی و یکی از مهمترین گذرگاههای آبی تجارت جهانی و انتقال انرژی است که در دست ایران قرار دارد.
معاون اجرایی رئیس جمهور با ابراز همدردی با خانواده های داغدار شهدای میناب افزود: شهدای مظلوم میناب یکی از مصادیق بارز ماهیت ضدحقوق بشری آمریکایی هستند و جنایت حمله به مدرسه شجره طیبه میناب یکی از هولناکترین و ناجوانمردانهترین قتل عام ها در طول تاریخ بود.
وی گفت: در این سفر پیگیر مصوبات سال گذشته رئیس جمهور به استان هرمزگان هستیم که تا چه اندازه تحقق یافته است.
قائم پناه افزود: در سفر پارسال رئیس جمهور به هرمزگان ۲۸ هزار و ۸۵۲ میلیارد تومان به استان اختصاص یافت.
محمد جعفر قائم پناه افزود: بخش عمدهی این اعتبار از سازمان برنامه و بودجه، دستگاههای اجرایی و بخش کمتر آن که ۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بود، از محل بودجههای استانی تامین میشد.
وی گفت: ۱۴ همت تسهیلات نیز از سوی بانکها برای سرمایه در گردش صنایع بخش خصوصی و سرمایه گذاری و اشتغالزایی تکلیف شد.
معاون اجرایی رئیسجمهور گفت: مصوبات اختصاص یافته در سال ۱۴۰۴ حدود ۲۴ درصد بیشتر از مصوبات سفر پیشتر رئیس جمهور بود.
معاون اجرایی رئیسجمهور گفت: بیشتر این اعتبارات برای طرحهای راهها، آب و بهداشت و درمان اختصاص یافته است.
قائم پناه با اشاره به اینکه شاخصهای درمان در استان پایین است افزود: بیمارستان ۵۳۱ تخت خوابی بندرعباس با اعتبار هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان با ۹۲ درصد پیشرفت فیزیکی در حال ساخت است.
معاون اجرایی رئیس جمهور افزود: امسال ۳۰۰ میلیارد تومان برای تکمیل این بیمارستان اختصاص یافته است.
وی افزود: همچنین بیمارستان ۱۶۰ تخت خوابی میناب هم با ۹۱ درصد پیشرفت فیزیکی تا پایان امسال یا اوایل سال آینده به بهره برداری میرسد.
معاون اجرایی رئیس جمهور گفت: با هماهنگی با استاندار هرمزگان امیدواریم شمار تختهای این بیمارستان به ۱۶۸ تخت افزایش یابد و به نام شهدای مدرسه شجره طیبه میناب نامگذاری شود.
قائم پناه یکی دیگر از طرحهای استان را جاده بندرعباس – سیرجان عنوان کرد و افزود: دشمن خیال میکرد با قطع راههای ارتباطی استان میتواند ارتباط لجستیک نظامی و پشتیبانی را هدف قرار دهد و زمینه را برای حمله زمینی فراهم کند، اما در این راه ناکام ماند.
وی با اشاره به داشتن نوار ساحلی، جزایر و ظرفیتهای هرمزگان گفت: یکی از مهمترین برنامههای دولت، انتقال صنایع به جنوب کشور برای تولید محصولاتشان است.
معاون اجرایی رئیس جمهور افزود: صنایع باید از مرکز کشور به سمت سواحل مکران و دریای عمان منتقل شود تا کشوری زیباتر و آبادتری داشته باشیم.
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قائم پناه با توجه به تحریمهای ظالمانه ۴۸ سال گذشته کشور گفت: هم اکنون با وجود محاصره دریایی تلاشهای ما برای جذب سرمایه گذاری کم نخواهد شد.
معاون اجرایی رئیس جمهور افزود: عدالت آموزشی باید در سراسر کشور اجرا شود هرچند که فضای آموزشی ما در تهران و استان البرز زیر میانگین کشوری است، اما همچنان توجه ما به استانهای مرزی است.