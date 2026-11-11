به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ محمد جعفر قائم پناه معاون اجرایی رئیس جمهور در گفتگو با شبکه خلیج فارس گفت: هرمزگان یکی از مهمترین استان‌های کشور از نظر استراتژیک و ژئوپلوتیک است.

وی به تاریخ چند هزار ساله ایران اشاره کرد و افزود: از گذشته‌های دور و همواره در تاریخ دشمنان چشم طمع به هرمزگان داشته اند.

وی گفت: استان هرمزگان مقاوم و پاسدار تمامیت ارضی کشور از سده‌های گذشته تاکنون بوده است.

محمد جعفر قائم پناه افزود: مردم ایران به ویژه هرمزگانی‌ها با اقتدار، مقاومت و پایداری در برابر آمریکا ایستادگی کردند.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور گفت: ما با نشان دادن قدرت نظامی خود به دنیا، هیمنه آمریکا را شکستیم و دیگر خبری از آن ناو‌ها در خلیج فارس نیست.

قائم پناه افزود: من دست نیرو‌های رزمنده و جانفدای کشور را که پای لانچر‌ها، جزایر، کوه‌ها و مرز‌های آبی برای دفاع از خاک مقدس ایران حضور دارند، می‌بوسم.

وی گفت: هرمزگان با وجود تنگه هرمز، استان خاصی است که اهمیت آن از ده‌ها بمب اتم بیشتر است.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور گفت: تنگه هرمز گلوگاه اصلی و یکی از مهمترین گذرگاه‌های آبی تجارت جهانی و انتقال انرژی است که در دست ایران قرار دارد.

معاون اجرایی رئیس جمهور با ابراز همدردی با خانواده های داغدار شهدای میناب افزود: شهدای مظلوم میناب یکی از مصادیق بارز ماهیت ضدحقوق بشری آمریکایی هستند و جنایت حمله به مدرسه شجره طیبه میناب یکی از هولناک‌ترین و ناجوانمردانه‌ترین قتل عام ها در طول تاریخ بود.

وی گفت: در این سفر پیگیر مصوبات سال گذشته رئیس جمهور به استان هرمزگان هستیم که تا چه اندازه تحقق یافته است.

قائم پناه افزود: در سفر پارسال رئیس جمهور به هرمزگان ۲۸ هزار و ۸۵۲ میلیارد تومان به استان اختصاص یافت.

محمد جعفر قائم پناه افزود: بخش عمده‌ی این اعتبار از سازمان برنامه و بودجه، دستگاه‌های اجرایی و بخش کمتر آن که ۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بود، از محل بودجه‌های استانی تامین می‌شد.

وی گفت: ۱۴ همت تسهیلات نیز از سوی بانک‌ها برای سرمایه در گردش صنایع بخش خصوصی و سرمایه گذاری و اشتغالزایی تکلیف شد.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور گفت: مصوبات اختصاص یافته در سال ۱۴۰۴ حدود ۲۴ درصد بیشتر از مصوبات سفر پیشتر رئیس جمهور بود.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور گفت: بیشتر این اعتبارات برای طرح‌های راه‌ها، آب و بهداشت و درمان اختصاص یافته است.

قائم پناه با اشاره به اینکه شاخص‌های درمان در استان پایین است افزود: بیمارستان ۵۳۱ تخت خوابی بندرعباس با اعتبار هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان با ۹۲ درصد پیشرفت فیزیکی در حال ساخت است.

معاون اجرایی رئیس جمهور افزود: امسال ۳۰۰ میلیارد تومان برای تکمیل این بیمارستان اختصاص یافته است.

وی افزود: همچنین بیمارستان ۱۶۰ تخت خوابی میناب هم با ۹۱ درصد پیشرفت فیزیکی تا پایان امسال یا اوایل سال آینده به بهره برداری می‌رسد.

معاون اجرایی رئیس جمهور گفت: با هماهنگی با استاندار هرمزگان امیدواریم شمار تخت‌های این بیمارستان به ۱۶۸ تخت افزایش یابد و به نام شهدای مدرسه شجره طیبه میناب نامگذاری شود.

قائم پناه یکی دیگر از طرح‌های استان را جاده بندرعباس – سیرجان عنوان کرد و افزود: دشمن خیال می‌کرد با قطع راه‌های ارتباطی استان می‌تواند ارتباط لجستیک نظامی و پشتیبانی را هدف قرار دهد و زمینه را برای حمله زمینی فراهم کند، اما در این راه ناکام ماند.

وی با اشاره به داشتن نوار ساحلی، جزایر و ظرفیت‌های هرمزگان گفت: یکی از مهم‌ترین برنامه‌های دولت، انتقال صنایع به جنوب کشور برای تولید محصولاتشان است.

معاون اجرایی رئیس جمهور افزود: صنایع باید از مرکز کشور به سمت سواحل مکران و دریای عمان منتقل شود تا کشوری زیبا‌تر و آبادتری داشته باشیم.

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قائم پناه با توجه به تحریم‌های ظالمانه ۴۸ سال گذشته کشور گفت: هم اکنون با وجود محاصره دریایی تلاش‌های ما برای جذب سرمایه گذاری کم نخواهد شد.

معاون اجرایی رئیس جمهور افزود: عدالت آموزشی باید در سراسر کشور اجرا شود هرچند که فضای آموزشی ما در تهران و استان البرز زیر میانگین کشوری است، اما همچنان توجه ما به استان‌های مرزی است.