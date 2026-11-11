به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از اسپوتنیک، ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، روز چهارشنبه در جریان نشست «سازمان پیمان امنیت جمعی» (CSTO) گفت: «وضعیت امنیت زیستی جهانی چالش‌برانگیز است. کشور‌های ما ارتباطات متعددی با جهان خارج دارند و ورود یک عامل بیماری‌زا به یکی از کشور‌های ما، تهدیدی برای سایر کشور‌ها نیز محسوب می‌شود.»

پوتین همچنین بر ضرورت ایجاد سامانه‌ای برای تبادل مداوم اطلاعات در حوزه کشور‌های عضو سازمان پیمان امنیت جمعی، به‌منظور مقابله با تهدیدات زیستی، تأکید کرد.