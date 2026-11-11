به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، مسابقات قهرمانی سپک‌تاکرای آقایان در رده‌های پایه زیر ۱۹ سال، پس از سال‌ها وقفه با حضور نمایندگان ۱۴ استان کشور در رامسر برگزار می‌شود.

این رقابت‌ها از فردا پنجشنبه ۲۱ آبان در دو بخش رگو و کواد و به میزبانی مازندران آغاز خواهد شد.

حضور استان‌هایی همچون سیستان و بلوچستان، کرمانشاه، سمنان و گلستان در این مسابقات، از گسترش دامنه حضور استانی در این رشته حکایت دارد.

این رقابت‌ها نخستین گام اجرایی انجمن سپک‌تاکرای جمهوری اسلامی ایران پس از استقرار ساختار مستقل آن عنوان شده است. این انجمن در نخستین اقدامات خود، ساماندهی و تعیین مسئولان استانی را در دستور کار قرار داده است.

شناسایی استعدادهای برتر، ارزیابی ظرفیت فنی استان‌ها و تشکیل پشتوانه برای تیم‌های ملی رده‌های پایه، به‌ویژه تیم ملی زیر ۱۹ سال، از اهداف برگزاری این مسابقات است؛ هدفی که می‌تواند به تقویت حضور سپک‌تاکرای ایران در رقابت‌های آسیایی و جهانی آینده کمک کند.