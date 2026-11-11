اوقات شرعی ۲۱ آبان ماه ۱۴۰۵ به افق اهواز، مرکز استان خوزستان اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، پنجشنبه ۲۱ آبان ۱۴۰۵، ۲ جمادی الثانی ۱۴۴۸ هجری قمری و ۱۲ نوامبر ۲۰۲۶ میلادی است.

اذان صبح: ۵ و ۱۸ دقیقه

طلوع آفتاب: ۶ و ۴۰ دقیقه

اذان ظهر: ۱۱ و ۵۹ دقیقه

غروب آفتاب: ۱۷ و ۱۸ دقیقه

اذان مغرب: ۱۷ و ۳۷ دقیقه

نیمه شب شرعی: ۲۳ و ۱۹ دقیقه

ذکر روز پنجشنبه:

۱۰۰ مرتبه لا اله الا الله الملک الحق المبین

حدیث روز:

پیامبر صلى لله علیه و آله فرمود: اَلا اِنَّ خَیْرَ عِبادِ اللّه ِ التَّقىُّ النَّقىُّ الخَفىُّ وَ اِنَّ شَرَّ عِبادِ اللّه ِ المُشارُ اِلَیْهِ بِالاَصابِعِ.

آگاه باشید، بدرستى که بهترین بندگان خدا کسى است که با تقوا، پاک و گمنام باشد و بدترین بندگان خدا کسى است که انگشت نما باشد. بحارالأنوار، ج ۷۰، ص ۱۱۱، ح ۱۲

احکام شرعی:

شرکت در انتخابات کشورهاى غیر مسلمان

سوال) آیا رأى دادن در انتخابات ملى در کشور کافر جایز است؟ س ۲: اگر جایز است، آیا مى‌توان به کاندیدایى رأى داد که مسلمانان در برخى از موضوعات (مثلاً عقب نشینى از عراق) او را پشتیبانى و تأیید مى‌کنند و نه به شخص دیگرى؟

جواب) رأى دادن به کاندیداهاى مجالس ملّى براى تصدّى امور اجتماعى و سیاسىِ مشروع، مانع ندارد و فرقى در این باره بین کاندیداى مسلمان و غیر مسلمان نیست. (استفتائات مقام معظم رهبری)