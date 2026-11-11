به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، علی ربیعی شامگاه چهارشنبه ۲۰ آبان در شانزدهمبن رویداد گفت‌وگوی اجتماعی شورای راهبردی و رؤسای کمیته‌های مجمع مشورتی لرستان با تاکید بر اینکه مسائل امروز کشور دیگر فقط فنی و مهندسی نیستند، اظهار کرد: موضوعاتی مانند ناترازی انرژی، برق، محیط زیست، انتقال آب و حتی مسائل اقتصادی، ابعاد اجتماعی گسترده‌ای دارند و بدون شناخت جامعه و مشارکت مردم نمی‌توان برای آنها راه‌حل پایدار پیدا کرد.

وی ادامه داد: امروز باید آستانه تحمل جامعه، میزان رضایت عمومی و ظرفیت‌های اجتماعی را جدی بگیریم؛ چراکه هرگونه شکنندگی در این حوزه می‌تواند به مسئله‌ای مرتبط با امنیت ملی تبدیل شود.

دستیار اجتماعی رییس‌جمهور با اشاره به سه ضلع دولت، بازار و جامعه گفت: در شرایطی که اقتصاد و بازار با محدودیت‌ها و فشار‌هایی مواجه هستند، دولت نیز نمی‌تواند به تنهایی همه ظرفیت‌های لازم برای حل مشکلات را فراهم کند؛ بنابراین این ظرفیت جامعه است که باید مورد توجه قرار گیرد.

ربیعی با اشاره به تحولات نسلی و تغییر ارزش‌های اجتماعی اظهار کرد: تغییرات ارزشی نسل جدید را نباید فقط به عنوان یک توطئه یا مسئله منفی تلقی کرد؛ این نسل می‌خواهد انتخاب کند، تصمیم بگیرد و در تعیین مسیر زندگی خود نقش داشته باشد و لزوما به الگو‌های سنتی تشکل‌یابی و نظم اداری تن نمی‌دهد.

وی افزود: نسل جدید در کنار دغدغه‌های معیشتی، ارزش‌ها و خواسته‌های دیگری نیز دارد و برای شناخت دقیق این تحولات باید مطالعات اجتماعی و نسلی را جدی بگیریم.

دستیار اجتماعی رییس‌جمهور با تاکید بر ضرورت تقویت امید در جامعه لرستان یادآور شد: هیچ استانی بدون امید و اعتماد به آینده نمی‌تواند به توسعه پایدار برسد و نباید در فضای عمومی، فقط بر کمبود‌ها و ناتوانی‌ها تاکید کنیم.

ربیعی با اشاره به ظرفیت‌های مدیریتی و اجتماعی استان اظهار کرد: در لرستان ظرفیت‌های ارزشمندی برای تحول وجود دارد و من به آینده این استان امیدوارم، اگر عوامل و ظرفیت‌های توسعه در کنار یکدیگر قرار گیرند، تغییر و تحول در استان امری دست‌یافتنی خواهد بود.

استاندار لرستان هم در این نشست با اشاره به ضرورت بازنگری در مسیر توسعه لرستان افزود: بررسی نتایج و شاخص‌های به‌دست‌آمده از عملکرد ۴۷ سال گذشته نشان می‌دهد که برای عبور از مشکلات و عقب‌ماندگی‌ها باید مسیر حرکت را تغییر دهیم و نمی‌توان با همان روش‌های گذشته انتظار دستیابی به نتایج متفاوت داشت.

شاهرخی اظهار کرد: نباید در چهار سال فعالیت دولت چهاردهم همچنان درگیر نوسان شاخص‌هایی مانند نرخ بیکاری و تداوم مسائل اجتماعی باشیم، بلکه تلاش کرده‌ایم با برنامه‌ریزی منسجم، ظرفیت‌های استان را در مسیر تحول و جهش توسعه‌ای به کار بگیریم.

وی با اشاره به تدوین برنامه جامع پنج‌ساله توسعه استان بیان کرد: در این برنامه، تکالیف و مسوولیت‌های هر فرماندار، شهرستان و دستگاه اجرایی مشخص شده و برای هر بخش تعیین کرده‌ایم که در پنج سال آینده چه اقداماتی باید انجام شود.

استاندار لرستان ادامه داد: پس از ارائه برنامه توسعه لرستان به رییس‌جمهور، این الگو مورد توجه قرار گرفت و در نشست استانداران نیز بر ضرورت استفاده از تجربه برنامه‌محوری لرستان و تدوین برنامه‌های متناسب با شرایط هر استان تاکید شد.

شاهرخی با اشاره به تعیین اولویت‌های توسعه استان اضافه کرد: نخستین اولویت ما توجه به معیشت مردم است و پس از آن باید سرمایه‌گذاری، تولید و ایجاد اشتغال را دنبال کنیم تا آثار توسعه در زندگی و اقتصاد خانوار‌ها نمایان شود.