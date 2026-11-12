به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مرحوم کوروش زارعی که سال‌ها در مسیر تبیین معارف نهضت اربعین از طریق هنر تعزیه و تئاتر فعالیت داشت، نقش مهمی در پیوند میان هنر و زیارت اربعین ایفا می‌کرد.

متن کامل پیام تسلیت گروه فرهنگی و آموزشی ستاد مرکزی اربعین حسینی به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

اربعین حسینی، مظهر تجلی شور و شعور و تجلی‌گاه جمال، معنویت و فضائل اخلاقی است و هنر متعهد و هنرمندان با فضیلت، پژواک این درخشش زیبایی‌ها و فضائل و شکوه‌اند. هنرمندان مخلص و بی‌ ادعایی که همه توان خویش را به‌کار بسته تا هنر را در آستان قدسی سیدالشهدا علیه‌السلام به پرواز درآورده و آن را در طاق شرافت بنشانند و روایت‎گر صادق عواطف پاک و اندیشه های ناب مردم شریف باشند.

از جمله پیشگامان و مدیران از خیل این هنرمندان متعهد، مرحوم کوروش زارعی بود که شوق خدمت به زائران و اجرای برنامه‌های نمایشی به او بالی می‌داد و روح بزرگ او را در آستان قدسی سالار شهیدان و شهدای بزرگ دشت خونین کربلا به پرواز در می‌آورد و عاشقانه برای روایت حماسه خون و شهادت و پایداری و عز‌ت‌طلبی و مظلومیت جبهه حق سر از پا نمی‌شناخت.

آن انسان مؤمن و هنرمند دردآشنا، سالیان متمادی از عمر پربرکت خویش را با اخلاصی مثال‌زدنی، در مسیر خدمت به فرهنگ مدرسه آل‌الله خاصه عاشورا و تبیین معارف بلند نهضت اربعین صرف کرد، با عشق و دلدادگی، شورآفرین و گرمابخش آیین اربعین بود. او با ابتکار و تلاش مجدانه و خاضعانه خود، یکی از ارکان اصلی اجرای رویدادها و نمایش‌های آیینی در موسم اربعین حسینی بود و نقش بی‌بدیلی در پیوند زدن زبان گویای هنر با حرکت پر تلاطم اقیانوس بی‌کران زائران اربعین ایفا کرد.

سعی وافر و موفقی داشت تا با نواختن نوای تعزیه و نقالی و تئاتر، فراهم‌آوردن حضور گرو‌ه‌های متنوع نمایشی و پرداختن هنرمندانه به مقاومت، پرچم شکوه و عزت نهضت الهی عاشورا و اربعین و جریان مقاومت اسلامی را با گام‌های استوار در مسیر نجف تا کربلا و در سوریه، لبنان و ایران بر افراشته نگه‎دارد.

آن رحیل سفر کرده با وجود رنج‌های زیاد، در این مسیر نورانی مقاوم و پایدار ماند و بار دیگر به اثبات رساند که هنر متعهد و هنرمند مسئول، ترجمان راستین «کل ارض کربلا و کل یوم عاشورا» است و می‌تواند زبان گویای حقیقت و صدای رسای عدالت و کرامت و مقاومت و همراه مردم و با مردم، صدای شور و عواطف و اندیشه آنان باشد.

زنده‌یاد زارعی، عاشق شوریده دلی بود که قلب او به زلف یار گره خورده بود. هنرمند مجاهدی که رسالت هنر را در سنگر تبیین گفتمان مقاومت و معرفی شعائر و تعالیم مکتب حسینی تعریف کرد و تا واپسین لحظات عمر پربار خویش، از این عهد الهی روی برنتافت. درگذشت این خادم صادق، ضایعه‌ای برای فرهنگ و هنر دینی کشور و مجموعه بزرگ خادمان اربعین حسینی است.

گروه فرهنگی و آموزشی ستاد مرکزی اربعین با نهایت تأسف و تأثر، این عروج غم‌بار را به جامعه هنری کشور، فعالان اربعین حسینی و خانواده محترم آن مرحوم و همه شیفتگان و زائران حریم کبریایی حضرت سیدالشهدا علیه‌السلام، تسلیت عرض می‌کند و از خداوند سبحان برای آن هنرمند متعهد و ولایی، علو درجات، غفران واسعه الهی و همنشینی با سالار شهیدان، حضرت اباعبدالله‌الحسین و حضرت ابالفضل‌العباس علیهما‌السلام و برای همکاران و همسنگران ارجمند او به‌‎ویژه در حوزه هنری انقلاب اسلامی و بازماندگان و خانواده معزز، صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت دارد.